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房租飆 迫遷增 州議員提案解套

2019-02-21 13:52世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

波士頓環球報和WGBH電台、新英格蘭調查報告中心報導，麻州自2008年經濟衰退以來，房客被逐的案例飆升，每年房東要求租客遷離的訴訟案多達4萬件；麻州約九成的租戶為了避免成為遊民，必須上法庭自我辯護；為減降驅逐率，麻州參議會已有為遭迫遷的低收入戶提供免費律師案。

據調查，2016年麻州有1萬5708個強制搬遷案例，平均每天43戶租客被迫搬離住處，此數字是2005年房地產市場泡沬化之前的兩倍。

波士頓房屋法庭開庭時，波士頓、劍橋、切爾西，和其他八城鎮的房東和租客湧進法院。法庭走廊上，波士頓法律援助處律師諮詢服務桌周圍總是擠滿焦心的租客。

有些州議員和民權組織者說，驅逐租客對社會最底層和脆弱者傷害最大，低收入族沒有競爭資源，在沒有法律代表的情況下出庭，失敗比例很大。

麻州參議員迪多梅克(Sal DiDomenico)上月提出確保低收者租戶在房東驅逐程序中有獲得律師協助權利的議案；他說，納稅人需承擔遊民、寄養、犯罪等驅逐後果和相關成本，降低驅逐率事實上使納稅人受益；波士頓律師協會2014年曾估計，減少驅逐可麻州省幾百萬元。

傅萊明罕市房地產律師維茨坦（Richard Vetstein）說，為租戶提供律師可減少一些驅逐法庭中的情緒和衝突；他說，自己多次在法院走廊和停車場被租客追趕、怒罵，甚至威脅。

但許多房東對新法案持懷疑態度，他們認為麻州法律相當保護租客；如果低收入者能獲得免費律師，房東也應如此。

據Reis公司房產市場研究部資料，2018年第四季波士頓地區租金再創新高，平均月租2223元；長期租屋的房客一旦被迫搬遷，幾乎找不到付得起的住處。

2018年一項全國性研究指出，麻州需要加建16萬2286個單位的住宅，才能滿足貧窮線以下居民的需求。

波士頓房東房地產
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