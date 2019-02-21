對抗氣候變遷 白宮研究小組卻有這號「反人物」

2019-02-21 14:23 聯合晚報 記者張聲肇╱綜合報導



「反科學」派教授哈伯 主張二氧化碳有好處

氣候變遷是否威脅國安，白宮計畫成立12人的小組進行研究，但成員包括認為二氧化碳對人類有好處的普林斯頓大學「反科學」派教授哈伯（William Happer）。

華盛頓郵報的報導，哈伯對二氧化碳的看法與主流科學界相左；主流派認為溫室效應產生的二氧化碳讓熱氣無法外散，造成地球溫度增高，哈伯卻認為這對人類有好處。

白宮此計畫乃因應接二連三深入的科學研究報告紛紛指出，地球暖化對美國的國家安全造成明顯且特殊的風險，但是把哈伯列入小組，顯示川普政府想淡化或曲解科學界對氣候變遷的共識。

主導這研究小組的國家安全會議發言人不願具名評論。

氣候與安全中心共同創辦人費米亞說，「我們歡迎由可靠的氣候與安全專家組成一個嚴格且獨立的小組，研究氣候變遷對國安的意涵，可是這小組不是這樣。」費米亞說，按道理，白宮小組應該針對已經很嚴格的科學單位、情報單位和國防部的報告提出更嚴苛的評論。他說，把哈伯（物理學）列為小組成員，就表示這小組既不獨立也不嚴格。

2015年，哈伯曾到參院委員會作證，解釋綠色和平組織指控他接受中東某大石油天然氣公司聘請，而撰寫了一篇科學報告。

哈伯本人與綠色和平組織書信往來中，強調二氧化碳對世界有利；限制二氧化碳產量的唯一辦法是停止使用化石燃料，但這是「非常不道德、非理性」的政策。