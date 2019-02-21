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芝50女子遭勒斃 連環殺手在逃

2019-02-21 12:14世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

芝加哥在過去18年間，累積超過50起勒死婦女謀殺案懸而未決，芝加哥「謀殺問責項目(Murder Accountability Project，MAP)」表示，初步研判這些案子恐為連環殺手所為，而兇嫌至今逍遙法外。

芝加哥MAP審查了2001年以來至今的50多起相關事件，並以電腦分析這些未偵破謀殺案件，發現其中多數婦女死因均為遭人勒斃，且地點集中在南區、遠南區和西區，受害人大部分是從事性服務或經常吸食毒品女性。

MAP主任哈格羅夫說，根據「連環殺手案」收集的數據，類似案件於2014年開始減少，暗示殺手當時可能入獄，但2017年3月起婦女謀殺案又出現，並持續到2018年。

芝加哥哥倫比亞廣播公司(CBS2)19日報導，2002年，其中一名受害人威廉姆斯(Gwendolyn Williams)陳屍於在北謝里丹街(4800 block of North Sheridan)，滿身是血、衣不蔽體且體內殘留毒品、酒精、精液，指甲內還有陌生人的皮膚碎屑。

根據法醫辦公室報告，近兩年包括特納(Diamond Turner)、布坎南(Catherine Saterfield Buchanan)、傑克森(Valerie Marie Jackson)、哈兒玢(Lora Dawn Harbin)、里奇(Nicole Lynell Ridge)先後遭殺害，且都是被勒死。

2018年9月，芝加哥環衛工人在西95街(525 W. 95th St.)附近的一個垃圾箱發現霍利菲爾德(Reo Renee Holyfield)屍體，死因為窒息。

哈格羅夫表示，MAP絕對相信近期的這些案子是連環殺手所為，他說，調查顯示，死亡的50名婦女，看起來遇害手法雷同。

芝警方日前通知威廉姆斯的姐妹，表示可能找到了殺害威廉姆斯的兇手，此人DNA與1980年在底特律因持械搶劫而被定罪的嫌疑人相匹配，這名犯罪嫌疑人於2014年因支票欺詐被定罪，近期則涉嫌威廉姆斯案被捕。

儘管嫌疑人否認殺害威廉姆斯，但最新DNA測試威廉姆斯死亡前的確與他在一起。

芝加哥警局表示，該部門將繼續採訪證人、調查新線索、監控DNA圖譜，警方也提到，警局並沒有任何證據表明這些死亡案件存在相關規律及模式，其中許多案件沒有證人或涉及證人不願出而難以起訴。

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