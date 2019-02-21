美國伊利諾州32億赤字 短期難解 累進稅率通過與否成關鍵

2019-02-21 12:14 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



伊利諾州州長普立茲克20日發表上任後首份預算案，他坦承，要解決伊州高達32億赤字問題，非一蹴可幾，需要好幾年時間，其中選民是否能在2020年11月的選舉中，投票支持累進式稅率過關，將成為挽救財務狂瀾的關鍵。

普立茲克20日在伊州議會公布了上述新年度預算案，他表示，從7月1日開始的新財年預算總額為380億元，「這是一份『平衡』預算書，不過必須是採用累進式稅率計算」。

他在37分鐘的演講中表示，2020財年教育、健康及福利、公共安全等三關鍵領域的花費將提高。

他說，現有伊州「齊頭式」所得稅率不公平，他已與議員展開稅務改革的探討，希望能在2020年大選中，由選民投票支持「累進式」稅率，這項新政一旦順利實施，伊州龐大赤字可望明顯減少。

對於逐年惡化的養老金債務問題，普立茲克表示，新年度在所得稅率不動的情況下，將藉由推動娛樂用大麻及運動博彩合法化，增收電子菸稅率等方式拓展財源；此外，他也主張提高保險公司徵稅，所得將作為彌補伊州醫療補助開銷之用。

普立茲克如順利推動娛樂用大麻合法，預料可為州府增加10億稅收，不過，究竟娛樂大麻如何合法？如何上市買賣？還有合法化需要多長時間等，至今並無確切時間表。

他也提到養老金給付負擔龐大，25年前預估2020年養老金給付金額為49億，然而到今日這筆經費已達到91億元，幾乎為預估的兩倍，「我們必須讓此體系走上更合適的道路」。

普立茲克主張推遲養老金支付時間，以降低短期成本，不過，專家反批此作法反而會使問題惡化。

伊利諾州共和黨主席施奈德(Tim Schneider)回應指普立茲克的新預算案表示，完全是因貪污入獄的前州長布羅格亞維奇(Rod Blagojevich)翻版，「這些方案跟之前布羅格亞維奇提出的幾乎同出一轍，毫無新意，且注定失敗」，施奈德說，伊州州民負擔不起預算平衡再次失敗的風險。