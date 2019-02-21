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門前貼春聯…賊趁亞裔外出過年行竊 美國紐澤西州友聯郡1天2起

2019-02-21 13:37世界日報 記者呂賢修╱綜合報導

華人過節門前貼春聯可能要小心，新澤西州北部友聯郡(Union)的New Providence警方表示，近日當地連續發生歹徒疑趁亞裔外出慶祝農曆新年入室行竊，並可能與近期橫跨南布朗士維克(South Brunswick)、摩利斯郡(Morris)等地、針對亞裔餐廳業主住處的闖空門案件有關，提醒民眾留意。

警方指，New Providence近期三起竊案，受害屋主均為亞裔，案發時均無人在家。其中兩起發生在同一天、2月2日，分別在Ryder Way 及Midvale Drive，屋主表示當時外出慶祝新年。另有一起則是去年11月，在Mountain Avenue。損失包括現金、錢幣收藏、珠寶、名牌手提包等。一名屋主提供室內監控錄像，警方指為嫌犯之一，呼籲知情者報警。

本報先前報導，新州、賓州、德拉瓦州近期連傳針對亞裔竊案，警方懷疑為跨州犯罪新趨勢。摩利斯郡警方表示，當地近五個月發生五起，受害者都是亞裔餐廳業主，歹徒掌握屋主作息後，趁家中無人，從後門、側門潛入，偷走包含現金、護照、出生證明、保險箱等；也有人是停在餐廳外的車輛先被搜刮，歹徒再循保險卡、車籍地址下手。最近一起南布朗士維克案件，發生在Jennifer Way，屋主為中餐館業主。竊賊於周日晚，用梯子從二樓窗戶潛入，偷走現金、珠寶。

摩利斯郡警方電話(973) 682-8711，電郵：mcstat@co.morris.nj.us。New Providence警方電話(908)665-1111，轉警探組。

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