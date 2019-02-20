加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



美國總統川普上周宣布國家進入緊急狀態，以挪用軍費在美墨邊界築牆，加州當局18日領銜和其他15個州聯名控告川普濫權。川普政府不甘示弱，19日宣布將追討並取消聯邦政府提供加州興建高鐵的35億美元（約台幣1100億元）經費。

川普政府和美國人口最多的加州，因築牆爭議和高鐵計畫引發互槓已愈演愈烈。加州州長紐森說，加州檢察總長因築牆問題控告川普的隔天，美國運輸部就追討並取消協助加州興建高鐵的鉅額經費，分明就是「政治報復」。

紐森發表聲明說：「加州為首的16州挑戰總統可笑的國家緊急狀態命令，不到24小時就遭遇這種威脅，這絕非巧合。這顯然是川普總統的政治報復，我們不會坐視。」

加州和川普不斷發生爭執，長期由民主黨主政的加州標榜正對川普政府進行「抵抗運動」，上任不到兩個月的新州長紐森，顯然比前州長布朗更願意對抗川普。川普上台已來，加州檢察總長貝賽拉已對川普政府提告46次。

加州因築牆問題控告川普後，川普隨即在推特發文表示，加州「浪費數十億美元在失控的、沒希望完成的高鐵計畫」，還批評這項「花費已創下世界紀錄」的計畫費用不斷追加，「比我們迫切需要的邊界圍牆貴了幾百倍」。

這項興建中的舊金山到洛杉磯高鐵，估計將花費770億美元，比原本估算增加一倍，也是川普向國會要求的57億美元築牆預算的13倍。

川普發推特批評加州高鐵的幾小時後，美國運輸部表示，將研究採取法律行動，追討已撥給加州花掉的25億美元高鐵經費，尚未撥付的9.29億美元將取消。運輸部旗下聯邦鐵路局局長巴托利致函加州高鐵局說，取消撥付經費，是因為加州「未能在這項計畫達成合理進度」。

一名不願具名的聯邦政府官員說，紐森州長上周曾表示要縮減高鐵計畫規模，顯示他也認為這項計畫太浪費且無法按照原定計畫進行，因此聯邦政府必須對納稅人負責，停止撥付經費。美聯社說，當初加州和聯邦政府的協議中，規定高鐵計畫若無法達成進度或無法完工，聯邦政府可追回或停止撥付經費。

川普政府要求加州在三月五日前正式答覆如何處理高鐵問題。如果運輸部決定追回經費，應不會要求加州還錢，而是從提供加州的其他交通計畫經費中扣除。