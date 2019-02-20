親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融火熱 栗山：敵隊會用季賽實力對付

柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37聯合報 記者曹國維╱即時報導

美國總統川普上周宣布國家進入緊急狀態，以挪用軍費在美墨邊界築牆，加州當局18日領銜和其他15個州聯名控告川普濫權。川普政府不甘示弱，19日宣布將追討並取消聯邦政府提供加州興建高鐵的35億美元（約台幣1100億元）經費。

川普政府和美國人口最多的加州，因築牆爭議和高鐵計畫引發互槓已愈演愈烈。加州州長紐森說，加州檢察總長因築牆問題控告川普的隔天，美國運輸部就追討並取消協助加州興建高鐵的鉅額經費，分明就是「政治報復」。

紐森發表聲明說：「加州為首的16州挑戰總統可笑的國家緊急狀態命令，不到24小時就遭遇這種威脅，這絕非巧合。這顯然是川普總統的政治報復，我們不會坐視。」

加州和川普不斷發生爭執，長期由民主黨主政的加州標榜正對川普政府進行「抵抗運動」，上任不到兩個月的新州長紐森，顯然比前州長布朗更願意對抗川普。川普上台已來，加州檢察總長貝賽拉已對川普政府提告46次。

加州因築牆問題控告川普後，川普隨即在推特發文表示，加州「浪費數十億美元在失控的、沒希望完成的高鐵計畫」，還批評這項「花費已創下世界紀錄」的計畫費用不斷追加，「比我們迫切需要的邊界圍牆貴了幾百倍」。

這項興建中的舊金山到洛杉磯高鐵，估計將花費770億美元，比原本估算增加一倍，也是川普向國會要求的57億美元築牆預算的13倍。

川普發推特批評加州高鐵的幾小時後，美國運輸部表示，將研究採取法律行動，追討已撥給加州花掉的25億美元高鐵經費，尚未撥付的9.29億美元將取消。運輸部旗下聯邦鐵路局局長巴托利致函加州高鐵局說，取消撥付經費，是因為加州「未能在這項計畫達成合理進度」。

一名不願具名的聯邦政府官員說，紐森州長上周曾表示要縮減高鐵計畫規模，顯示他也認為這項計畫太浪費且無法按照原定計畫進行，因此聯邦政府必須對納稅人負責，停止撥付經費。美聯社說，當初加州和聯邦政府的協議中，規定高鐵計畫若無法達成進度或無法完工，聯邦政府可追回或停止撥付經費。

川普政府要求加州在三月五日前正式答覆如何處理高鐵問題。如果運輸部決定追回經費，應不會要求加州還錢，而是從提供加州的其他交通計畫經費中扣除。

川普政府19日宣布，將追討並取消聯邦政府提供加州興建高鐵的35億美元經費。圖為加...
川普政府19日宣布，將追討並取消聯邦政府提供加州興建高鐵的35億美元經費。圖為加州首府沙加緬度陳列的高鐵車廂模型。美聯社
分享

川普高鐵檢察總長
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

新移民不諳英語 70歲的他做清潔工暫棲身

2019-02-20 18:10

「大貓卡在我家樹上」消防員到場看到美洲獅嚇壞

2019-02-20 16:31

住家火警85歲老婦被家人遺忘 葬身火海

2019-02-20 15:54

核電廠賣沙國 川普恐違法

2019-02-20 14:26

川普批副司法部長叛國 火速提繼任人選

2019-02-20 14:16

美國會報告：川普要賣核電廠給沙烏地 恐違法、違紀

2019-02-20 12:49

桑德斯再度挑戰白宮大位 川普：他錯失時機了

2019-02-20 12:48

無視違法警告 川普幕僚續推動中東核反應爐計畫

2019-02-20 12:36

逃離加州野火與主人失散 離家101天後終回家人懷抱

2019-02-20 12:24

川普才批副司法部長羅森斯坦「叛國」火速提名繼任人選

2019-02-20 11:37

川普前瞻規劃 簽指令創建太空部隊

2019-02-20 11:22

平息封口費案 傳川普曾要求讓自己人當檢察官

2019-02-20 08:52

前紐約州眾議員克勞利 加盟華府遊說公司

2019-02-20 02:24

16州聯手告濫權 川普不在乎

2019-02-20 00:17

捲土重來！桑德斯再拚美國總統

2019-02-20 00:11

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

纜車故障 加州海洋世界16遊客受困4小時

2019-02-19 22:07

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06

阻止政府進入緊急狀態 16州聯手告川普違憲

2019-02-20 00:12

桑德斯捲土重來 宣布角逐2020年美總統大選

2019-02-19 20:22
看更多

熱門文章

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

2019-02-20 10:28

女老闆遭擄斬首 歹徒留紙條「老公不願付贖金」

2019-02-20 10:27

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

拉格斐的「邱比特」可能繼承遺產 成為世上最富有的貓

2019-02-20 09:27

美抵制華為破功！繼英、紐之後 德國也考慮不排除華為

2019-02-20 08:10

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

劈腿50女 乙武洋匡傳再婚貌似俄溜冰女王的混血美女

2019-02-20 18:55

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

影／我要殺了妳！韓航董娘又傳飆罵菲傭 錄音檔曝光

2019-02-20 12:27

童年無聊透頂 香奈兒「老佛爺」其人其事

2019-02-19 21:48

「大貓卡在我家樹上」消防員到場看到美洲獅嚇壞

2019-02-20 16:31

不受美國影響！華為：印度熱烈歡迎我們 沒人說有問題

2019-02-19 23:19

美中新一輪貿易談判登場 川普再暗示可能延長期限

2019-02-20 05:13

雷電交加中出現巨大圓形光圈 西澳警：看來我們並不孤單

2019-02-20 11:27

紐西蘭鬆動 華為封鎖網失效？

2019-02-20 00:04

軍火展秀鄰國內戰殺人凶器 這個國為何冷血？

2019-02-20 10:00

泰國紀念「那萊王」傳統活動 模特兒穿性感古裝引反彈

2019-02-20 17:57

川普推文：如果當初我敗選 美股起碼跌1萬點

2019-02-20 09:38

全球鐵礦砂價飆 每噸上看100美元

2019-02-20 00:14

場上所有選手都叫鈴木！主播表現讓網友大讚專業

2019-02-20 12:47

香奈兒「老佛爺」逝世 留下時尚界凱薩傳說

2019-02-19 22:48

中國操縱匯率？葉倫終於說了公道話

2019-02-20 11:07

神父破戒生子 教廷承認有內規處理

2019-02-19 22:43

劉鶴赴美談判 多了「特使」身分

2019-02-20 00:07

貿易戰進行中 大陸中央一號文件提大豆振興計劃

2019-02-20 15:23

日央行放話 寬鬆政策上膛

2019-02-19 23:21

本田開槍 帶動日企加速撤離英國

2019-02-20 08:17

國債太高 美國人請願賣掉蒙大拿州

2019-02-20 09:26

「象牙走私女王」大陸商人楊鳳蘭遭坦尚尼亞判刑15年

2019-02-20 11:41

睡過50女的秘訣？ AV男優清水健揭露乙武洋匡有「神鵰」

2019-02-20 20:20

分析師：Fed會議紀錄可能使美債殖利率曲線邁向倒掛

2019-02-20 07:42

經濟解析╱為何美、中無法達成真正的貿易協議？

2019-02-20 14:41

豬隊友！俄軍愛打卡卻洩軍機 俄禁軍人用智慧手機

2019-02-20 09:42

16州聯手告濫權 川普不在乎

2019-02-20 00:17

永別了 時尚老佛爺！卡爾拉格斐辭世 享壽85歲

2019-02-19 23:38

影／老佛爺之外還是貓奴 你不知道拉格斐的5件事

2019-02-20 13:23

金正恩也打貪？整肅50-70高官 沒收資產進補國庫

2019-02-20 11:09

美國會報告：川普要賣核電廠給沙烏地 恐違法、違紀

2019-02-20 12:49

加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top