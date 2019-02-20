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「下跪主播」恐被休？名嘴夫爆想自殺、通姦逼離婚

新移民不諳英語 70歲的他做清潔工暫棲身

2019-02-20 18:10世界日報 記者黃少華／舊金山報導

三年前，李國治由兒女申請，從廣東台山移民來到舊金山，目前與妻租住在華埠一處狹小的散房，月租812元；老倆口英語有障礙，要找到合適的工作，足以支付房租和生活費，並非易事；還好，在安老自助處耆英社區服務就業培訓計畫幫助下，70歲的李國治在新僑服務中心找到一份臨時的清潔工作，暫解燃眉之急。

安老自助處個案管理及社會服務項目協調員周莉瑩表示，這一就業計畫主要為55歲以上的長者提供就業幫助，安排他們到其他的非營利機構，做些較簡單的工作。畢竟這些長者多數是新移民，英語不好，難以找到合適的工作，維持生計。

安老華埠專員吳宜騁說 ，李國治和太太先後到華埠的一站式服務中心，中心職業顧問也為他們找到了臨時工作。李國治經過培訓後上崗，每周工作四天，每個工作日上班三小時，並不太辛苦，也能獲得一筆穩定收入，可支持自己的生活。

李國治說，他曾在華埠一家賣菜的商店工作，每天都需要付出很大體力，十分不易。找到現在的清潔工作後，他很開心。不過，他來美時間太晚，尚未入籍，加上目前的工作還不能將工齡算入退休計畫，只是為他將來找到長工打基礎，他對未來的生活，依然迷茫。

他感嘆，房租壓力很大，物價越來越高，如果有一天入不敷出，他和太太可能不得不搬回中國生活；畢竟，在中國有自己的房子，不用擔心房租，還能自種糧食，自給自足。

周莉瑩說，安老自助處耆英社區服務就業培訓計畫的資金來自聯邦撥款，聯邦的最低時薪標準不足8元，而舊金山的最低時薪已升至15元；這項計畫只能縮減長者工作時間，來適應舊金山最低時薪標準。

但她擔心，聯邦撥款有一天不能再有效幫助這些新移民長者。

舊金山新移民
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