美國會報告：川普要賣核電廠給沙烏地 恐違法、違紀

2019-02-20 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



根據美國國會公布的最新報告，在川普總統上任後的幾個月間，他的第一任國家安全顧問佛林和其他官員不顧可能違法的警告，推動把核電廠賣給沙烏地阿拉伯的計畫，而且在佛林下台後，白宮仍繼續推動這項計畫。

眾院監督和改革委員會24頁的報告，是根據白宮內部文件和告密者的說法。報告指出，白宮律師和國家安全會議官員以違法為由反對這項「中東馬歇爾計畫」，美國法律防止可用於支援武器發展計畫的核子技術轉移。

告密者說，將核能技術轉移給沙國，可能助長核武擴散，導致中東更不穩定。沙國表示要發展核能，使能源更多樣化，不過，由於沙國的宿敵伊朗已發展核子技術，外界關切沙國有意與之別苗頭。

由於佛林曾在推銷這項計畫的公司擔任顧問，引發利益衝突問題，但報告指出，即便在佛林下台後，白宮仍繼續推動這項計畫。

與川普關係匪淺的核電廠開發商正在遊說白宮推動這項計畫，因此也引起圖利川普盟友、有違風紀的疑慮。

川普2月12日還在白宮會見十餘位核電廠開發商，討論在中東國家建核電廠，包括沙國。在場的還有美國能源部長培瑞和國務院的代表。川普的女婿庫許納本周將訪問中東，討論川普政府中東和平計畫的經濟面。

國會民主黨人表示要對此案展開全面調查。眾院監督和改革委員會的報告指出：「有必要進一步調查，川普政府的行為是否符合美國國家利益，或是圖利那些因美國外交政策可能改變而在財務上得利的人。」