為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普。 路透社 分享 facebook

美國總統川普執意築起美墨邊境牆，但他並非第一位想以大型建設計畫凸顯任內建樹的美國總統 — 林肯簽署法案提供土地和資金鋪設跨洲鐵路，羅斯福開鑿巴拿馬運河，艾森豪則打造州際公路系統。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普的邊境牆與眾不同，不僅因為「或許不會真的建」，也因為這牆是用來隔離外來者和分裂美國民眾，有別於以往公共建設是為了把民眾連結起來。而且，這牆是為恐懼而築，並非為未來而建。

為什麼川普上任迄今，沒見他真的推動什麼重大建設？他在2016年競選總統期間，開的競選支票不只是築牆，還承諾大舉重建美國基礎建設。但月復一月過去，卻毫無作為。一年前，川普再次承諾要推動「美國史上規模最大、最大膽的基礎建設投資」，但再一次，雷聲雖大，不見雨點。

美國道路、橋樑、供水管等公共設施老舊不堪，民調顯示絕大多數美國人盼望政府擴大基礎建設支出改善問題，而公共投資是川普可望獲民主黨大力支持的議題，又能提振經濟成長，並協助修復民眾對川普政府「混亂無能」的觀感。這麼多的好處，為何川普在偶爾大談基建投資後，一直沒能付諸行動？是沒意願，還是沒能力？

有些新聞分析認為，癥結在於錢從哪兒來。大規模基建支出要通過國會這關，共和、民主兩黨必須對經費來源達成共識。克魯曼認為，持這種觀點者，未免太容易被唬弄。還記得嗎？2017年共和黨可是讓2兆美元減稅案強行闖關，卻不知從何處籌措財源。

由此可見，共和黨其實不是真的在乎藉舉債籌錢推行他們想要的。至於民主黨，之前一直告訴共和黨的赤字疑慮是過慮了，當然也支持舉債籌措基建支出的計畫。

簡言之，錢，不是問題。克魯曼認為，真正的障礙是川普、川普政府官僚、他的政黨或以上皆是，其實根本不想推行美國民眾亟需的那種公共建設投資。

克魯曼指出，川普政府官員目前為止提出的各種基建「計畫」— 其實較像是模糊的素描 — 涉及的直接公共投資少得可憐，據說是刻意的，想以投入公帑作誘餌吸引民間投資大量注入，這或許是為壓低整體成本。但這種機制的一大問題是可能開啟通往公共資產私有化的「後門」，可能產生的新投資卻很少。

民主黨支持貨真價實的基建計畫，但反對這種以基建投資為名、行朋黨資本主義（crony capitalism）之實的做法。

同時，共和黨國會議員也顯得對公共投資計畫意興闌珊，或許是因為成功的支出計畫有助合理化政府積極參與的角色。川普本人也許對共和黨「小政府」意識形態不以為然，但他上任兩年來忙著想辦法懲罰人、而非協助人，剩餘精力也有限。