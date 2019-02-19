親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起 從越南帶肉品入境罰20萬

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
分享

美國總統川普執意築起美墨邊境牆，但他並非第一位想以大型建設計畫凸顯任內建樹的美國總統 — 林肯簽署法案提供土地和資金鋪設跨洲鐵路，羅斯福開鑿巴拿馬運河，艾森豪則打造州際公路系統。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普的邊境牆與眾不同，不僅因為「或許不會真的建」，也因為這牆是用來隔離外來者和分裂美國民眾，有別於以往公共建設是為了把民眾連結起來。而且，這牆是為恐懼而築，並非為未來而建。

為什麼川普上任迄今，沒見他真的推動什麼重大建設？他在2016年競選總統期間，開的競選支票不只是築牆，還承諾大舉重建美國基礎建設。但月復一月過去，卻毫無作為。一年前，川普再次承諾要推動「美國史上規模最大、最大膽的基礎建設投資」，但再一次，雷聲雖大，不見雨點。

美國道路、橋樑、供水管等公共設施老舊不堪，民調顯示絕大多數美國人盼望政府擴大基礎建設支出改善問題，而公共投資是川普可望獲民主黨大力支持的議題，又能提振經濟成長，並協助修復民眾對川普政府「混亂無能」的觀感。這麼多的好處，為何川普在偶爾大談基建投資後，一直沒能付諸行動？是沒意願，還是沒能力？

有些新聞分析認為，癥結在於錢從哪兒來。大規模基建支出要通過國會這關，共和、民主兩黨必須對經費來源達成共識。克魯曼認為，持這種觀點者，未免太容易被唬弄。還記得嗎？2017年共和黨可是讓2兆美元減稅案強行闖關，卻不知從何處籌措財源。

由此可見，共和黨其實不是真的在乎藉舉債籌錢推行他們想要的。至於民主黨，之前一直告訴共和黨的赤字疑慮是過慮了，當然也支持舉債籌措基建支出的計畫。

簡言之，錢，不是問題。克魯曼認為，真正的障礙是川普、川普政府官僚、他的政黨或以上皆是，其實根本不想推行美國民眾亟需的那種公共建設投資。

克魯曼指出，川普政府官員目前為止提出的各種基建「計畫」— 其實較像是模糊的素描 — 涉及的直接公共投資少得可憐，據說是刻意的，想以投入公帑作誘餌吸引民間投資大量注入，這或許是為壓低整體成本。但這種機制的一大問題是可能開啟通往公共資產私有化的「後門」，可能產生的新投資卻很少。

民主黨支持貨真價實的基建計畫，但反對這種以基建投資為名、行朋黨資本主義（crony capitalism）之實的做法。

同時，共和黨國會議員也顯得對公共投資計畫意興闌珊，或許是因為成功的支出計畫有助合理化政府積極參與的角色。川普本人也許對共和黨「小政府」意識形態不以為然，但他上任兩年來忙著想辦法懲罰人、而非協助人，剩餘精力也有限。

因此，克魯曼期許民主黨人，以重拾為公共利益而建設的美國傳統為己任，2021年若能重掌白宮和參議院，別因經費顧慮使基礎建設裹足不前。他說，重大的健保改革需要新的營收來源，但在低利率環境下，舉債籌措公共投資經費是合宜的政策。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
分享

川普共和黨民主黨
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

纜車故障 加州海洋世界16遊客受困4小時

2019-02-19 22:07

桑德斯捲土重來 宣布角逐2020年美總統大選

2019-02-19 20:22

麥凱博、羅森斯坦討論罷免？川普批非法又叛國

2019-02-19 16:05

歐巴馬女兒臉書秘密帳號 吐槽川普是禍害

2019-02-19 16:04

巨型風暴若來襲 聖蓋博山下防洪壩恐難負荷

2019-02-19 14:57

紐約禁止髮型歧視 全美首例

2019-02-19 14:38

美中新一輪貿易磋商將登場 高級官員21日起談判

2019-02-19 10:17

針對川普宣布緊急狀態 美16州提告違法濫權

2019-02-19 10:02

新冷戰橋頭堡！川普美國東進的「匈牙利障礙」

2019-02-19 09:37

她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11

抗議川普緊急狀態令 「總統節」兩派衝突

2019-02-19 06:14

麥凱博：川普寧信普亭 也不信美國情報部門

2019-02-19 01:25

在校不配合效忠國旗宣誓 11歲佛州男童面臨輕罪起訴

2019-02-19 01:18

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

2019-02-19 16:28

香奈兒「老佛爺」驚傳逝世！享壽85歲

2019-02-19 20:03

任正非：美國無法摧毀華為「西方不亮東方亮」

2019-02-19 07:51

「勝利之吻」水兵辭世享壽95歲 知名照長留人間

2019-02-19 05:09

忍痛14年截肢 她寫分手信給右腳：是時候分別了

2019-02-19 10:17

「華為未被排除參與5G發展」 紐西蘭為什麼改口？

2019-02-19 10:14

劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54

田裡挖出中世紀金幣墜飾 英女誤認巧克力差點丟掉

2019-02-19 18:34

戒巧克力30多年 香奈兒「老佛爺」卡爾拉格斐自制力驚人

2019-02-19 22:02

她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11

抗議川普緊急狀態令 「總統節」兩派衝突

2019-02-19 06:14

逛曼谷市集得靈感 27歲學霸創辦價值300億時尚銷售平台

2019-02-19 13:20

川普警告委國軍方：接受瓜伊多 否則將「失去一切」

2019-02-19 08:00

針對川普宣布緊急狀態 美16州提告違法濫權

2019-02-19 10:02

紐時：陸已重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-19 00:34

美大峽谷員工爆料：3桶放射性鈾擺18年 遊客暴險沒人知

2019-02-19 14:49

從Fortnite的大成功 看遊戲業正在發生的變化

2019-02-19 01:56

影／BBC專訪任正非 分析：自信 但閃躲敏感問題

2019-02-19 13:02

時尚界噩耗！香奈兒「老佛爺」驚傳逝世 享壽85歲

2019-02-19 20:03

美中第七輪談判華府將登場 有三個不尋常

2019-02-19 17:04

川普挾關稅以令諸國 成效究竟如何？

2019-02-19 15:12

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-19 17:21

香奈兒「老佛爺」逝世！為了塞進Hedi男裝曾減重42公斤

2019-02-19 21:41

麥凱博：川普寧信普亭 也不信美國情報部門

2019-02-19 01:25

南非漁村小食肆 獲選全球最佳餐廳

2019-02-19 10:48

在校不配合效忠國旗宣誓 11歲佛州男童面臨輕罪起訴

2019-02-19 01:18

川金二會將屆 傳金正恩可能走陸路前往河內

2019-02-19 18:22

疑似班克西塗鴉在法出現 斷掌女孩穿上黃背心

2019-02-19 08:47

卡爾拉格斐過世 香奈兒官方沉痛表達不捨

2019-02-19 22:35

英打臉 美封殺華為恐破局

2019-02-19 00:34

曾批愛黛兒太胖 香奈兒「老佛爺」大砲性格藏不住

2019-02-19 21:12

路透評論：中國發展半導體產業 只憑砸錢成效有限

2019-02-19 17:22

為何川普要建牆卻不推基礎建設？諾獎得主釋疑

2019-02-19 22:53

影／無人神風特攻隊！俄羅斯秀新型自殺攻擊無人機

2019-02-19 18:08

又是中國經濟害的 保健食品澳佳寶發獲利預警股價狂瀉

2019-02-19 10:25

過年吃得太多手指發福 強戴5萬戒指花30萬元鋸斷

2019-02-19 22:10

打破父權社會傳統審美 南韓美眉掀素顏革命

2019-02-19 14:16

美中貿易談判加速 川普再稱取得進展

2019-02-19 14:42

Honda計劃關閉英國廠 3,500工作不保

2019-02-19 07:03

日本麻疹染病10年同期新高 最近有搭這班新幹線注意

2019-02-19 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top