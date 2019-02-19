麥凱博、羅森斯坦討論罷免？川普批非法又叛國

2019-02-19 16:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合18日電



美國總統川普18日推文批評「通俄案」調查，指前聯邦調查局(FBI)前代理局長麥凱博(Andrew McCabe)和司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)密謀罷免總統是非法且叛國的行為；麥凱博日前受訪透露，羅森斯坦曾建議援引第25條修正案罷黜川普，說明FBI決定調查川普反情報與妨礙司法的原因，並稱川普寧願相信俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，也不信任美國的情報部門。

川普推文寫道，麥凱博和羅森斯坦「似乎曾策畫一項非常不法的行動，結果被逮個正著；這是非法與叛國『保險政策』如火如荼地進行。」

川普指的「保險政策」是FBI調查員2016年8月發給女友的模糊訊息，暗指調查員憂心川普參選；而川普常以此證明他遭受「嚴重的國家陰謀」對待。

羅森斯坦去年發表聲明否認，稱曾建議罷黜總統的說法「完全不實」。

麥凱博在17日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」中，說明FBI決定對川普展開反情報與妨礙司法調查的原因，並稱川普寧願相信普亭，也不信任情報部門。

麥凱博接受佩利(Scott Pelley)專訪時說，川普連續幾周多次「貶損」通俄調查，FBI視此為總統意圖「公開破壞調查」，官員也對總統的發言感到關切。

麥凱博說，FBI官員審視以下事件，決定對川普展開反情報與妨礙司法調查：包括川普要前FBI局長柯米(James Comey)停止調查前白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)；川普叫羅森斯坦在開除柯米的備忘錄中，加入俄國因素，但羅森斯坦並未照辦。

其他事件還包括：川普開除柯米；川普受訪時說，柯米被開除和通俄調查有關；以及川普在橢圓辦公室會晤俄國官員，川普據報說，開除柯米「如釋重負」。

被問到美國情報部門為川普提供了什麼情報時，麥凱博說，情報人員告訴川普說，普亭對北韓的評估與情報部門掌握的情報不一致；但川普回應稱：「我不在意，我相信普亭。」

麥凱博說，情報部門花費時間和精力，就是要為決策層和最高決策者(總統)提供情報，作為決策的依據，結果川普不信任真實的情報，令人震驚。