歐巴馬女兒臉書秘密帳號 吐槽川普是禍害

2019-02-19 16:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ／綜合18日電



「每日郵報」18日披露，前「第一千金」瑪莉亞．歐巴馬在「臉書」秘密帳號中，形容川普總統是「禍害」（evil）；瑪莉亞是與朋友交流時做此表示，而前副總統白登的孫女芬尼根為交流友人之一。

該臉書網頁使用假名，自2017年以來，似乎一直不曾公開更新。該帳號主頁照片，是一列粉紅便利貼，上面寫著：「唐納．川普是總統」、「這不正常」、「唐納．川普是禍害」、「不要自滿」。在照片下的留言中，包括白登20歲孫女芬尼根寫下的文字。她寫道：「從未見過，我喜歡。」

這些便利貼貼在哪棟屋子不得而知，瑪莉亞於2017年8月搬進新生宿舍，是她在網頁出示這些便利貼的數月後。她之前因在溫斯坦公司（the Weinstein Company）實習，在紐約市居住幾個月。她在溫斯坦公司工作時，好萊塢著名製作人哈維．溫斯坦的性侵醜聞尚未公諸於世。

從該帳號可罕見地一窺這位前第一千金的青蔥歲月，網頁相簿內，有瑪莉亞徜徉湖濱，享受假期，以及她和友人迎接暴風雨的照片。她並利用該網頁，倡導槍枝改革等主張。在拉斯維加斯濫射事件奪取58條性命後，瑪莉亞發出改革呼聲，在其臉書網頁上連結呼籲採取行動的連署網站。

如今20歲的瑪莉亞，是哈佛大學二年級學生。最近，她與朋友到邁阿密共度數日，被拍攝到在酒店泳池畔，共享80元一瓶的淡酒，但照片中不見她的英國男友羅利．法夸哈森(Rory Farquharson)的蹤影，該網頁也沒有法夸哈森的任何照片。

兩人是在哈佛相遇開始交往，但自去年8月起，就沒有兩人在一起的照片。