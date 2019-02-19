巨型風暴若來襲 聖蓋博山下防洪壩恐難負荷

2019-02-19 14:57 世界日報 編譯組／綜合報導



南加州面臨大型災難威脅，不再只有大地震。專家指出，加州有可能會出現罕見巨型大風暴（ARkStorm），一旦持續數周，聖蓋博山的龐大逕流，恐將迅速壓垮下游大壩，屆時洪水將淹沒包括華裔聚集在內的數十個城市，造成三倍於聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）斷裂的破壞。

科學家稱這是加州「另一個巨型災難」（other big one）。美國地質調查局（U.S. Geological Survey）指出，這種罕見大風暴，有人認為因氣候變遷所致，可能持續數周，導致超過150萬人逃離，中央山谷和Mojave沙漠變成湖泊，造成的結構與經濟破壞將達7250億元。

美國陸軍工兵署近期分析指出，一旦巨型風暴出現在人口稠密的洛杉磯盆地，聖蓋博山下的防洪大壩將不堪負荷，洪水將從畢柯立維拉（Pico Rivera），一路淹向長堤。

洛杉磯時報導，最近一系列公聽會上，相關單位告訴居民，已有60年歷史的惠提爾峽谷大壩（Whittier Narrows Dam）不再符合當前可容忍的風險準則，可能會因超大型風暴出現而被摧毀。

聯邦工程師發現，若水流過大壩頂部，或滲漏侵蝕了下面砂質土壤，惠提爾大壩結構可能破壞。異常大雨也可能引發大壩上游的聖蓋博河上大型溢洪道提早開啟，屆時釋放的水量，可能較大壩可容納安全範圍的20倍。

目前美國陸軍工兵單位正尋求6億元聯邦補助，替這個總長三哩的大壩進行修復，該計畫已成為全國優先，因其存在著非常嚴重的生命危機和經濟影響。該計畫首席工程師Doug Chitwood站在56呎高的大壩頂上指出，洛杉磯以南約13哩範圍內的住宅、學校、商業中心，「洪水來臨時，這些地方恐都在水下面。」

政府一項利用電腦模型預估指出，災難性洪水可能從畢柯立維拉延伸到長堤，淹沒的城市包括喜瑞都（Cerritos）、阿提夏（Artesia）、絲柏（Cypress）、夏威夷花園、諾瓦克、蒙地貝婁、La Palma、唐尼、雷克伍、海豹灘、惠提爾等，影響超過100萬人。

其中，位於大壩下方約6萬3000居民的畢柯立維拉將直接受到影響，可能被20呎深的水淹沒，疏散路線將成河流，唐尼可能出現15呎深的水、聖塔非泉十呎深。

近年來，聯邦政府和美國地質調查局官員試圖提升民眾對900年風暴（900-year storm）、1000年風暴等威脅的認知，敦促進行各種應急準備。所謂900年風暴，是指這樣的風暴在任何一年中，都有九百分之一，或0.1%發生率。

相關單位希望加州能避免受到類似1861年出現的雨季災難。該年一系列的風暴襲擊加州45天，在洛杉磯降下36吋雨量，致使中央山谷成了湖泊，首府暫時從沙加緬度搬到舊金山。研究指出，過去認為1861年洪水，可能每1000年到1萬年發生一次，但新的研究卻表明「接下來40年，再出現這種洪水的可能性，大約50-50。」

一些研究人員指出，氣候變化的情況下，加州這樣的地方，極度乾旱與極度潮濕會輪替出現，一如五年乾旱後，2016、2017年便出現破紀錄的潮濕雨季，這些激烈的週期，將嚴重考驗加州控制洪水與儲存、運水能力。