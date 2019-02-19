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美中新一輪貿易磋商將登場 高級官員21日起談判

2019-02-19 10:17聯合報 記者張加╱即時報導

美中即將舉行新一輪貿易磋商，白宮18日發布聲明歡迎中方貿易代表團訪美，雙方將從19日起展開一系列會議，討論兩國之間的貿易關係，並於21日至22日舉行高級別貿易磋商。

新華社報導，應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華府，於2月21日至22日與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

白宮發布聲明指出，美中貿易高級別磋商將於21日開始，美方由賴海哲（Robert Lighthizer）領銜，成員包括米努勤（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、總統經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）；高級別磋商之前，將由副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）領軍，19日起舉行副部級磋商。

白宮表示，這次貿易會議是川普與中國大陸國家主席習近平去年12月在阿根廷所達成共識的一部分，在90天內磋商美中貿易關係，及中方所需要達到的結構性改革；雙方也將討論中方對於購買大量美國產品與服務的承諾。

白宮指出，會議將在美國貿易代表署（USTR）及艾森豪行政大樓舉行。中國大陸貿易代表團1月底赴華府之前，白宮也曾發布聲明歡迎中方官員。

美中貿易高級別磋商將於21日開始，左起美方談判代表米努勤、賴海哲。美聯社
美中貿易高級別磋商將於21日開始，左起美方談判代表米努勤、賴海哲。美聯社
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