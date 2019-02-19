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她以前刷馬桶時薪9美元 艱苦故事寫出來成暢銷書

2019-02-19 09:11聯合報 記者季晶晶╱即時報導

靠清潔婦收入熬完大學的單親媽媽蘭德如今成為暢銷書作家。圖為她和長女蜜亞。取自蘭德...
靠清潔婦收入熬完大學的單親媽媽蘭德如今成為暢銷書作家。圖為她和長女蜜亞。取自蘭德Instagram帳戶
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靠清潔婦收入熬完大學的單親媽媽蘭德如今成為暢銷書作家。翻攝蘭德Instagram...
靠清潔婦收入熬完大學的單親媽媽蘭德如今成為暢銷書作家。翻攝蘭德Instagram帳戶
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五年前，身懷第二胎的單親媽媽蘭德（Stephanie Land）經常要四肢伏地刷浴缸，這份苦差的時薪僅9美元（約台幣280元）。

她那時破產了，但還差一個學期才能拿到大學文憑。僅管大家都勸她別辭掉工作，但她還是放棄清潔婦的收入，全心投入學業，希望畢業後能儘快成為自由約作家。她說：「放棄付薪工作，抱持夢想終會實現的信心，真的好難。」

確實如此。蘭德將她致力擺脫貧窮的過程寫成回憶錄《女傭》 （Maid）--提醒大家領低薪的人也很賣力工作--兩周就登上紐約時報非小說類暢銷書排行榜第三名。

《女傭》從蘭德20多歲寫起，當時她帶著剛出生的女兒住遊民收容所。蘭德的母親雖然從歐洲飛到美國，幫忙她搬到中途之家，但拒絕請她吃午餐，逼她自付10.59美元買漢堡，她的銀行帳戶餘額僅比此數多出28美分。蘭德後來也跟父親處不好，而她帶著女兒和父親同住。

十多年來，蘭德一直希望成為真正的作家，她會在女兒入睡後，睜著泛紅的眼睛、喝咖啡熬夜寫稿。她在28歲升格人母，但失去家人支持，清潔婦是沒有大學文憑的她唯一找得到的工作。

她經常仰賴政府救濟過活。除貧困帶來的屈辱外，還不時須提供文件證明自己真的窮，她表示「很令人精疲力竭」。

她靠著清潔婦的收入，2014年唸完蒙大拿大學創意寫作課程，只不過她的英文系同學寫的都是遊歷外國的生活，她只能寫刷馬桶。

拿到英文學士學位後，蘭德終於靠筆、而非抹布，把食物擺上桌。她後來為新興媒體VOX寫了篇文章，描述她在所有打掃過的豪宅裡、看到的各式處方箋止痛藥，網路瘋狂轉載，她藉此獲得在紐約時報、華盛頓郵報和其他知名媒體撰稿的機會。

專欄點閱率高並不表示她能多領錢。2016年末，她拿到出書合約並領取預付款時，還在為生活掙扎；現在也仍揹負5萬美元學貸和2萬美元卡債。但她總算有了喘息空間，可以在基本需求外，為自己和兩個女兒考慮一些支出，例如她去治療常年跪著清地毯汙漬而愈發嚴重的脊椎側彎。

她也咬牙買下多年來擁有過最棒的一部車：2006年速霸陸。

紐約時報華盛頓郵報
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