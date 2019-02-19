麥凱博：川普寧信普亭 也不信美國情報部門

2019-02-19 01:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合18日電



美國前聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)去年出席參院情報委員會，聆聽外國情報監察法(FISA)相關事務。(美聯社) 分享 facebook 美國前聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)在17日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)中，說明FBI決定對川普總統展開反情報與妨礙司法調查的原因，並稱川普寧願相信俄羅斯總統普亭( Vladimir Putin)，也不信任情報部門。

麥凱博接受佩利(Scott Pelley)專訪時說，川普連續幾周多次「貶損」通俄調查，FBI視此為總統意圖「公開破壞調查」，官員也對總統的發言感到關切。

麥凱博說，FBI官員審視以下事件，決定對川普展開反情報與妨礙司法調查。

●川普要前FBI局長柯米(James Comey)停止調查前白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)。

●川普叫司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)在開除柯米的備忘錄中，加入俄國因素，但羅森斯坦並未照辦。

●川普開除柯米。

●川普受訪時說，柯米被開除和通俄調查有關。

●川普在橢圓辦公室會晤俄國官員，川普據報說，開除柯米「如釋重負」。

佩利問麥凱博說，羅森斯坦是否同意調查川普；麥凱博答道：「當然」。

麥凱博的說法與FBI總法律顧問貝克(James Baker)的考量一致，貝克去年告訴眾院調查員說，FBI官員擔心川普可能就俄國問題指使FBI做事。

貝克說：「這是一個極端，另一個極端是總統無辜，我們也曾如此討論，我們需要徹查。」

FBI開始調查川普後，川普仍讚揚俄國，甚至寧願相信普亭對北韓核計畫與飛彈計畫的看法，也不相信美國情報部門的評估。

川普說他不相信北韓的彈道飛彈能打到美國，因為普亭告訴川普：北韓實際上沒有這種能力。

被問到美國情報部門為川普提供了什麼情報時，麥凱博說，情報人員告訴川普說，普亭對北韓的評估與情報部門掌握的情報不一致；但川普回應稱：「我不在意，我相信普亭。」

麥凱博說，川普這番話是出席白宮簡報的FBI官員轉告他的，FBI對川普的話感到驚訝。

麥凱博說，情報部門花費時間和精力，就是要為決策層和最高決策者(總統)提供情報，作為決策的依據，結果川普不信任真實的情報，令人震驚。

在專訪中，麥凱博自認啟動調查而遭開除；不過，白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)本周稍早前批評麥凱博是因說謊而遭開除，稱他「自私且毀滅性的調查總統」。