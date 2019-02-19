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在校不配合效忠國旗宣誓 11歲佛州男童面臨輕罪起訴

2019-02-19 01:18世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國佛羅里達州一名11歲男童由於在學校不願配合效忠國旗宣誓(Pledge of Allegiance)，面對老師勸說也不願起立，導致教室秩序混亂，結果遭到逮捕，如今面臨輕罪罪名起訴。

佛州波爾克郡公立學區(Polk County Public Schools)發言人甘迺迪(Kyle Kennedy)發表聲明指出，學校教職人員與警察均多次勸說這名六年級學生，但這名男童始終拒絕配合，後來警方以破壞秩序為由，將他逮捕。

甘迺迪表示，這名學生並非以不願參加效忠國旗宣誓而被捕，而是造成秩序混亂而被補。

根據佛羅里達州州法以及波爾克郡公立學區規定，學生有權不參加效忠國旗宣誓。

佛州地方電視台Bay News 9報導，根據學區的事件調查報告，校方指出，這名住在坦帕(Tampa)郊區的勞頓奇里斯中學(Lawton Chiles Middle Academy)六年級男童，事發當天對代課老師說，美國國旗是「種族歧視」的象徵，美國國歌則對非洲裔美國人不敬。

調查報告紀錄顯示，校方指出，代課老師安娜‧阿爾瓦雷茲(Ana Alvarez)當面詢問男童，如果美國這麼糟糕，為何不搬去其他地方居住，男童則回答：「我是被帶到這裡的。」

根據調查紀錄，阿爾瓦雷茲接著對男童說：「這麼說的話，你從哪裡來，當然可以回到哪裡去，因為我就是從古巴來的，如果有一天我覺得在這裡不再受到歡迎了，我就會改住其他地方。」阿爾瓦雷茲向學區提供的陳述指出，2月4日當天，由於不想跟男童繼續糾纏，只好打電話向學校辦公室求助。

雷克蘭德警察局(Lakeland Police Department)17日晚間發表聲明指出，一名員警及學校主管設法安輔男童，要求他離開教室20分鐘先冷靜情緒，但他卻語出恐嚇。

警方指出，男童被捕後送往青少年觀察輔導中心(Juvenile Assessment Center)，他也遭到破壞學校秩序、拒捕罪名起訴。

男童母親達奇拉‧塔爾波特(Dhakira Talbot)接受Bay News 9電視台訪問時說，希望兒子遭控罪名能夠撤銷。塔爾波特說，兒子並沒有揚言要打代課老師，「老師搞錯了，完全狀況外。老師如果覺得我兒子不願起立是有問題的，應該以不同方式處理問題才對。」

甘迺迪指出，阿爾瓦雷茲已經不再繼續在學區代課，她並不知道學生有權不參加效忠宣誓。

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