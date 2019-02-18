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川普宣布緊急狀態 讓全美分裂

2019-02-18 17:24世界日報 編譯張玉琴╱綜合17日電

川普為取得興築230哩美墨邊界屏障的經費，迴避國會攔阻，經過與國會民主黨多日爭戰...
川普為取得興築230哩美墨邊界屏障的經費，迴避國會攔阻，經過與國會民主黨多日爭戰後，走投無路後宣布全國緊急狀態。但一經宣布後已遭遇數起訴訟。 美聯社
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普總統15日宣布美墨邊界進入全國緊急狀態後，包括共和黨在內的國會議員，對於此緊急狀態宣布是否合法或違憲，立場兩極。白宮官員17日為川普辯護，指出即使國會提案通過取消全國緊急狀態，川普仍可能否決該案。

這項全國緊急狀態的宣布，也使得美國分裂為二；引發紐約至少舉行一場示威，全美各地不同團體則揚言於18日總統日發動示威。

川普為取得興築230哩美墨邊界屏障的經費，迴避國會攔阻，經過與國會民主黨多日爭戰後，走投無路後做上述宣布。但一經宣布後已遭遇數起訴訟。加州檢察長貝塞拉17日重申，將聯合數州「很快」即會向白宮提訴。

民主黨國會議員準備提出聯合決議案，在未來數周內，取消此緊急狀態，預料部分共和黨議員將跨黨支持通過該案。民主黨參議員達克沃斯17日在「本周」節目中說：「坦白說，總統試圖奪取立法部門的財政預算大權，我們是三權鼎立的政府，而他試圖濫用擴張行政權力，這絕對是逾分之舉。」

然而，白宮高級政策顧問米勒17日在福斯新聞網為川普申辯，米勒說：「總統若是援引這個法令，支持在海外的外國行動，此舉（宣布緊急狀態）甚至不會成為問題。」

米勒並指出，即使國會通過聯合決議案，取消全國緊急狀態，川普有可能否決該決議案。他說：「他將會保護他宣布的全國緊急狀態，確保不受動搖。」

川普15日宣稱，美國為因應「毒品、黑幫及偷渡客的入侵」，邊界築牆絕對必要。他說：「可以在較長一段時間內築牆，我不需要這麼做，但我想要讓此事更快完成。」

民主黨和其他批評人士借用川普的上述談話，證明川普沒有必要宣布全國緊急狀態，而他這麼做，是濫用行政權。

眾院情報委員會民主黨主席謝安達反駁川普的說詞指出，川普沒有必要宣布全國緊急狀態。他說：「他想看法院有沒有膽子推翻這項舉措，對國會共和黨議員而言，這無疑是項真正考驗，考驗他們是否堅守國會議員的職責。我們若交出財政預算大權，對行政權力再無制衡，也再無平衡預算。我們不再是三權分立，並將造成政黨對立。」

共和黨對此議題立場分歧，有人完全力挺川普，有的擔心，現在若放任宣布緊急狀態，將為未來民主黨總統開創先例，針對其他無數議題採取相同措施。德州共和黨眾議員赫德在「面對國家」節目中表示反對川普宣布緊急狀態，他警告，此舉將「廣開危險的先例」；赫德的選區包括800餘哩美墨邊界。

川普民主黨共和黨
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