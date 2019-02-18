2020提前開打 共和黨攻擊民主黨：殺嬰、社會主義者

2019-02-18 14:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合17日電



共和黨人竭力黑對新一屆國會的民主黨人，試圖讓選民相信，國會民主黨成員不是社會主義者，就是殺嬰兇手和反猶太分子。

共和黨人對民主黨的抹黑攻擊，是要讓民主黨剛取得的眾院多數在履新伊始就背上惡名，同時也是呼應川普總統在國情咨文中的定調。川普的國情咨文說，美國出現了要求採用社會主義的呼聲。

共和黨人還通過貼標籤的方式攻擊民主黨人，說民主黨支持的法案導致新生兒尚未出生，就被扼殺在母親的腹中，因此是殺嬰兇手。提出綠色新政的國會民主黨人是摧毀美國經濟的瘋子，他們對反猶浪潮視而不見。

共和黨人上周利用第一位穆斯林眾議員的民主黨新科國會眾議員歐瑪爾(Ilhan Omar)的反猶言論推特，升高了對民主黨的批評，甚至部分民主黨人也譴責歐瑪爾的推特有反猶傾向。共和黨給民主黨國會眾議員歐凱秀-柯提茲公布的「綠色新政」刺激經濟計畫，強加上一頂社會主義的帽子，因為柯提茲自稱她是民主社會主義者。

全國共和黨國會委員會主席艾莫(Tom Emmer)表示，社會主義如今成為眾院民主黨人的硬傷，他已指示委員會要特別宣傳民主黨要走社會主義的極端路線，將每時每刻地實行社會主義。

眾院共和黨人認為，眾院有55個民主黨成員存在硬傷，包括許多新科成員，其中部分人是在與共和黨對手的較量中勝出，部分人在川普2016年獲勝的州戰勝共和黨人。因此共和黨人決定，需在2020年選舉前提早佈局，對民主黨人發起凌厲攻勢，以使民主黨參選人向左翼靠攏和尋求支持的真相曝光於天下。

共和黨人的廣告攻勢已經展開，眾院共和黨領袖控制的國會領袖基金，上周分別在德州和紐約推出網路廣告，是攻擊德州的艾爾雷德和紐約州的德加多兩位國會眾議員，同時批評歐凱秀-柯提茲的綠色新政是傷害美國經濟。