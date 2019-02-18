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代理國防部長：挪用軍費築牆？還未決定

2019-02-18 14:27世界日報 編譯孫梁╱綜合17日電

代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)17日表示，他將開始對國防計畫進行審議，以便為川普總統的邊界牆計畫騰出資金；但他在自德國回來途中強調，目前並沒有做出任何決定。

為了繞過國會和盡快保證建牆資金來源，川普15日宣布國家緊急狀態，要為邊界牆籌措80億元資金，遠多於他要求和被民主黨拒絕的57億元。

川普政府表示，來自軍方的款項包括25億元的緝毒款和至少36億元的軍方建設預算。軍費主管機構表示，這筆款項很可能需夏納翰代部長批准。但有報導說，夏納翰認為他在建牆上的發言權很大，因此最終是由他決定權，而不是川普。但夏納翰表示，不會挪用軍隊住房建設計畫的資金。

夏納翰還須決定，在因建邊界牆而實行國家緊急狀態的時刻，動用軍隊是否合法。他對此表示，國防部將依法行事。他表示，預算可以挪用，但要依法行事。

川普宣布國家緊急狀態在國會受到批評，民主黨人指責他僭越憲法權力。民主黨國會眾議員謝安達(Adam Schiff)說，為了建我們不需要的邊界牆，川普繞過國會宣布緊急狀態，是渲染根本不存在的邊界危機，也是濫用他未被賦予的權力，完全是非法行為。

國會女眾議員麥克欣·沃特斯呼籲全國舉行集會，以抗議川普濫用他未被賦予的宣布緊急狀態權，說現在到了人人挺身而出的時候，所有各方都不認為川普有權宣布國家緊急狀態，這是他們給華府的明確信息：我們沒讓川普這樣做。

宣布緊急狀態勢將在法院引發司法爭議，但川普預計，官司如果最終打到最高法院，他的政府最終將獲勝。

美國公民自由聯盟(ACLU)表示，川普宣布緊急狀態後不到一小時，他們就提出上訴。眾院議長南西·波洛西和多位民主黨的州檢察長也表示，將向聯邦法院提出控告。自1979年以來，美國共宣布緊急狀態58次，但實行31個。

川普民主黨國防部
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