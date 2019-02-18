看到亞歷鮑德溫模仿秀 川普怒飆媒體反挨批不懂憲法

2019-02-18 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合17日電



常扮演川普總統作諷刺演出的藝人亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)在16日播出的國家廣播公司(NBC)「周六夜現場」(SNL)，「重現」川普在玫瑰花園宣布緊急狀態的場景；川普看到節目後砲轟NBC，反招批評不了解憲法第一條修正案的精隨。

川普長期指美墨邊境發生「危機和入侵」，宣布緊急狀態為築牆的決定辯駁；他說：「我可以花很長時間築牆，但我不需要這麼做，寧願快速得做。」

鮑德溫在節目開場，模仿川普接受戴伊(Mikey Day)假扮的花花公子(Playboy)雜誌記者提問，與由喜劇演員穆尼(Kyle Mooney)飾演的有線電視新聞網(CNN)記者阿科斯達(Jim Acosta)僵持不下，並介紹班奈特(Beck Bennett)飾演的司法部長提名人巴維理(William Barr)。

鮑德溫飾演的川普說：「恭喜，這位男人會把工作做得很好，但他仍效命於我，所以我給他三個月，行屍走肉。」

他接著說：「我要簽署這些進入緊急狀態的文件，然後會立刻被告，裁決將不利於我，但最終會上訴到最高法院；我會打給我的哥們、大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，告訴他『是時候回報了』；他會說『換新手機，你哪位？』」

川普16日推文寫道，「令人厭倦的假新聞NBC周六夜現場，一點也不好笑！問題是，這個電視台怎麼擺脫共和黨人的棘手工作而未遭報應，這才是共謀！」

川普接著以全大寫字寫道：「以不當手段操縱且腐敗的媒體是人民公敵！」

鮑德溫見狀推文回批：「川普發牢騷，繼續炫耀。#已經辭職。」

川普批評NBC的推文再指媒體是人民公敵，招致撻伐。

美國公民自由聯盟(ACLU)轉推川普憤怒的推文寫道，「這叫作憲法第一條修正案。」

加州民主黨眾議員劉雲平(Ted Lieu)說：「讓美國偉大的關鍵之一，就是人們得以嘲笑他人而不受罰。」