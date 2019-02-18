「2020大選前蓋好邊牆」築牆 又成川普競選連任主軸

2019-02-18 14:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合17日電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

川普總統及其競選團隊計畫扭轉川普未兌現選舉承諾的局面，打造他努力解決非法移民問題的形象，讓築牆再度成為選戰主軸；白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)17日受訪表示，2020年總統大選前會蓋好美墨邊界圍牆。

川普宣布緊急狀態繞過國會，讓許多支持者大失所望；民主黨趁勢批評川普罔顧公眾安全，操弄政治把戲。

川普高舉築牆大旗選上總統，就任兩年來卻沒蓋半吋，最初說要墨西哥埋單也踢到鐵板，如今成為兩黨政治角力戰；但川普及其陣營並未氣餒，改談「彷彿存在」的邊牆。

川普上周在德州艾爾巴索(El Paso)發表演說時，支持者一度高呼「把牆建成」(Finish that wall)，川普靈光乍現，接著說：「現在，你們真的打算『把牆建成』，因為我們已經蓋了很多。」

川普說話時，寫有「把牆建成」的巨大標語牌從會場天花板垂降；川普親信顯然有意說服支持者，他們「想像川普打造的」邊牆已存在。

此舉顯示川普團隊盼用2016年模式來打2020年選戰，以美國遭移民犯罪等黑勢力圍攻為主軸，仰仗鄉村地區的死忠年長白人選民。

這種策略的風險很高，它不管川普的執政滿意度低迷和期中選舉挫敗，依然仰賴送川普進白宮的相同策略。

無黨派網站「庫克政治報告」(CPR)分析師珍妮佛‧達菲(Jennifer Duffy)說：「他在2018年成功以移民議題刺激選民，問題是這招到了2020年還管用嗎？」

她說，民主黨若提名一位強者，川普恐會發現他在新選擇和新辯論中，仍在打「上一場仗」。

川普的共和黨盟友對他成為2020候選人信心十足，也認為築牆得以策動關鍵選民並強調邊境安全政策。

川普盟友、前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)說：「細節有待辯論，但策略上有效。」

批評者認為川普誇飾的作法可能逆火；「川普國度」(TrumpNation: The Art of Being the Donald)作者歐布萊恩(Tim O`Brien)說：「川普總是在扭曲事實的領域生存，當事情不順他的意，他就創造另一番說法。」

另外，米勒17日接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)主持人華勒斯(Chris Wallace)訪問時，堅稱美墨邊界確實存在緊急狀態，指自前總統小布希上任以來， 「越境人口持續增加」，「因毒品死亡的人數更是暴增」。

華勒斯以官方數據反駁稱，意圖偷渡人數實為近40年來最少，大部分毒品在港埠被截獲。

米勒辯稱：「你搞不清楚你無法獲知的事，總有你無法掌握的情況；從國安角度來說，不能任由邊界存在無法掌控且無安全屏障之地，讓人們偷偷湧入。」

米勒表示，截至2020年9月，邊界將建成數百哩新屏障，「總統若無法捍衛國家，即無法實現他就職時的憲法宣誓。」