「2020大選前蓋好邊牆」築牆 又成川普競選連任主軸

2019-02-18 14:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合17日電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

川普總統及其競選團隊計畫扭轉川普未兌現選舉承諾的局面,打造他努力解決非法移民問題的形象,讓築牆再度成為選戰主軸;白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)17日受訪表示,2020年總統大選前會蓋好美墨邊界圍牆。

川普宣布緊急狀態繞過國會,讓許多支持者大失所望;民主黨趁勢批評川普罔顧公眾安全,操弄政治把戲。

川普高舉築牆大旗選上總統,就任兩年來卻沒蓋半吋,最初說要墨西哥埋單也踢到鐵板,如今成為兩黨政治角力戰;但川普及其陣營並未氣餒,改談「彷彿存在」的邊牆。

川普上周在德州艾爾巴索(El Paso)發表演說時,支持者一度高呼「把牆建成」(Finish that wall),川普靈光乍現,接著說:「現在,你們真的打算『把牆建成』,因為我們已經蓋了很多。」

川普說話時,寫有「把牆建成」的巨大標語牌從會場天花板垂降;川普親信顯然有意說服支持者,他們「想像川普打造的」邊牆已存在。

此舉顯示川普團隊盼用2016年模式來打2020年選戰,以美國遭移民犯罪等黑勢力圍攻為主軸,仰仗鄉村地區的死忠年長白人選民。

這種策略的風險很高,它不管川普的執政滿意度低迷和期中選舉挫敗,依然仰賴送川普進白宮的相同策略。

無黨派網站「庫克政治報告」(CPR)分析師珍妮佛‧達菲(Jennifer Duffy)說:「他在2018年成功以移民議題刺激選民,問題是這招到了2020年還管用嗎?」

她說,民主黨若提名一位強者,川普恐會發現他在新選擇和新辯論中,仍在打「上一場仗」。

川普的共和黨盟友對他成為2020候選人信心十足,也認為築牆得以策動關鍵選民並強調邊境安全政策。

川普盟友、前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)說:「細節有待辯論,但策略上有效。」

批評者認為川普誇飾的作法可能逆火;「川普國度」(TrumpNation: The Art of Being the Donald)作者歐布萊恩(Tim O`Brien)說:「川普總是在扭曲事實的領域生存,當事情不順他的意,他就創造另一番說法。」

另外,米勒17日接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)主持人華勒斯(Chris Wallace)訪問時,堅稱美墨邊界確實存在緊急狀態,指自前總統小布希上任以來, 「越境人口持續增加」,「因毒品死亡的人數更是暴增」。

華勒斯以官方數據反駁稱,意圖偷渡人數實為近40年來最少,大部分毒品在港埠被截獲。

米勒辯稱:「你搞不清楚你無法獲知的事,總有你無法掌握的情況;從國安角度來說,不能任由邊界存在無法掌控且無安全屏障之地,讓人們偷偷湧入。」

米勒表示,截至2020年9月,邊界將建成數百哩新屏障,「總統若無法捍衛國家,即無法實現他就職時的憲法宣誓。」