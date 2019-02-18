嫁禍川普支持者？《嘻哈帝國》男星遇襲 傳是自導自演

2019-02-18 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美劇《嘻哈帝國》飾演同性戀歌手的非裔男星傑西史莫里特。美聯社 分享 facebook 美國有線電視新聞網（CNN）報導，知悉執法單位查案進度的消息人士表示，芝加哥警方相信，在美劇《嘻哈帝國》（Empire）飾演同性戀歌手的非裔男星傑西史莫里特（Jussie Smollett）付錢給兩名男子，精心安排自己上月的遇襲事件。

但傑西史莫里特的委任律師16日發表聲明說，傑西史莫里特否認自導自演。

兩名男子，他們是兄弟，13日被捕，芝加哥警方15日稱之為「潛在嫌犯」，但因為「偵詢獲得的新證據」，他們15日晚間獲釋。

消息人士受訪表示，兩兄弟目前全力配合檢警調查。

非裔男星傑西史莫里特日前報案，指稱1月29日遭到兩人襲擊，他們「辱罵種族歧視和恐同字眼」。他說，一名襲擊者用繩勒住他的頸項，並潑了不知明化學液體到他身上。

傑西史莫里特接受有關單位面談時，也證實媒體報導說，兩名嫌犯之一曾高呼「MAGA」，這是美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。外界以為兩人是川普支持者。

根據消息人士，紀錄顯示，兩兄弟在芝加哥五金店購買了纏繞在傑西史莫里特頸間的繩子。

傑西史莫里特律師在聲明中表示：「傑西史莫里特身為配合警方調查的仇恨犯罪受害者，對最近有報導指他與施暴者熟稔 ，感到火大和挫敗。他因為指稱他自導自演的說法，又再一次受害。」他們說，期待芝加哥警方更新調查進度，也會持續配合調查，但「傑西史莫里特和代表律師無意回應『匿名』消息來源」。