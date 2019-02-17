親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

記者悄悄話／藍綠黨內惡鬥的100種方法

美緊急狀態若被訴 專家：川普會贏

2019-02-17 18:05台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

川普在宣布緊急狀態後，面對民主黨方的質疑與威脅訴訟，被預測勝率極高。(photo...
川普在宣布緊急狀態後，面對民主黨方的質疑與威脅訴訟，被預測勝率極高。(photo by 網路截圖)
分享

近期鬧得沸沸揚揚的美國行政部門與立法機構對抗，以川普日前宣布緊急狀態而到達高峰，儘管國會同意了折衷方案的撥款，但民主黨仍可以向川普提訴訟、不讓他使用款項修建美墨大牆。而光看結果，彭博社表示，該國憲法內並未明確規定緊急程度達多少，總統才能宣布緊急狀態，因此，川普對自己的行動與可能面對的訴訟都很具信心。

真的緊急還是假的

根據《今日美國報》報導，川普自上任後，對美、墨邊界問題態度一直保持強硬，要求儘速修築美墨大牆，更因日前國會通過的撥款價碼仍遠不及他的要求（50億美元），川普便於16日宣布進入緊急狀態，欲利用這項憲法賦予總統的權力，繞過國會，取得款項用於築牆。

針對此，民主黨一面倒抨擊川普的行為，表示將杯葛川普動用那筆款項，訴諸於聯邦最高法院提出控訴，著名「川普黑」、律師康威爾更在推特砲擊川普的辯解演說，他指出，川普自己都說了「我不必這麼做（緊急狀態），但我就是認為需要快一點（築牆）」，所以緊急狀態還算是緊急嗎？

康威爾隨後歸納了美國網友不贊成川普的反應，並加入推文反諷的行列，有趣的是，康威爾的妻子長期於白宮位居要職，算是川普的得力手下之一，而推特網民則稱讚他能持續保持質疑川普的立場。

最高法院背書川普？

然而，儘管不少風向都往不贊同川普做法的方向吹，據《彭博社》報導，若以民主黨為主的反對方向川普提出行政訴訟，其實不見得會成功，法律專家普遍認為，川普勝率高有兩點：尊重總統抉擇與憲法規定未明確。首先，依照前例移民法爭議，不同於下級法院，最高法院通常會尊重總統在大型議題的決斷，於最終判決翻盤。

其次，聯邦憲法賦予總統此項權力就是為了在立法機構否決的情況下，保障行政方的決策被強制執行，且當初規範時未明確規定程度，意即最高法院高機率會站在川普一方，執行緊急狀態以取得足夠的資金。

而川普還有一項歷史數據背書，依照國家緊急狀態法從1976年制定至今，在行政訴訟與法律有爭議的案件中，都是總統方獲勝訴。

【更多精采內容，詳見

川普民主黨
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

網傳高樓恐襲照片莫驚慌 洛市警局：未見任何可信證據

2019-02-17 17:14

川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51

緊急狀態後234哩邊牆新爭議 錢從哪來、建在哪裡？

2019-02-17 15:48

川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46

去年初川普大發脾氣後 就想繞過國會築牆

2019-02-17 15:40

總統越權！川普宣布緊急狀態後 已有2團體喊告

2019-02-17 15:37

三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07

州稅地方稅扣減限萬元 川普願改…但2020大選前不變

2019-02-17 15:07

舊金山通往洛杉磯高鐵暫擱 加州州長與川普互嗆

2019-02-17 15:07

西好萊塢同志市長 爆性騷華裔合唱團員

2019-02-17 15:05

華埠建監獄 臨街2萬平方呎面積撥給社區

2019-02-17 13:42

排有毒氣體致癌 芝加哥醫療公司遭勒令停工

2019-02-17 13:26

80後新銳藝術家張廣宇 融合中西畫出農曆年新意象

2019-02-17 12:59

影／紐約少女選美 15歲華裔謝凰奪最佳上鏡小姐

2019-02-17 12:59

被質疑資格不符 美國務院發言人退駐聯合國大使提名

2019-02-17 09:25

美議員邀蔡英文總統訪美 陸學者：找麻煩

2019-02-17 00:24

為築牆經費宣布緊急狀態！ 川普自認會挨告「但必勝訴」

2019-02-17 00:06

影／用唱的！宣告全國緊急狀態 川普挑明訴訟策略

2019-02-16 17:04

修車廠遇奇怪客戶 車內堆滿各種垃圾

2019-02-16 16:41

囧！老鷹尾巴結冰球 屁股一大包飛不起來

2019-02-16 15:02

川普宣布全國緊急狀態80億建邊牆 預期會挨告

2019-02-16 14:47

宣布緊急狀態！川普國會必有一戰 法院是最終定奪者

2019-02-16 14:29

害怕當「輸家」 川普走險棋因名嘴煽動？

2019-02-16 14:29

一手打造「川式」緊急狀態 也自陷「川式」兩敗泥沼

2019-02-16 14:29

全國緊急狀態！美國會可能不行 只有法院可制止

2019-02-16 14:29

曾痛批世銀 川普新總裁人選恐非改革派盟友

2019-02-10 22:35

長大後想實現目標？ 芝大：改用更私密社群媒體

2019-02-10 17:15

再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10

維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10

18歲的輕狂要付代價 畢業紀念冊成美政治人物威脅

2019-02-10 17:10

維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10

收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47

從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47

世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23

影／世報辦節稅投資論壇 顧衍時：加州房產仍有增值空間

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 楊安立：商業合約越清楚越少糾紛

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 王惟：集中投資改變趨勢上市公司

2019-02-10 16:23

世報辦節稅投資論壇 鄭德倫：未來兩年全美房價跌20%

2019-02-10 16:23

韓國瑜將訪美 大華府僑胞要徵30人光頭護衛隊

2019-02-10 16:04
看更多

熱門文章

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

2019-02-16 20:55

終於發洩情緒！梅克爾慷慨激昂批川普 全場起立鼓掌

2019-02-17 11:48

史上最慘食神大賽！ 連年饑荒下 在急凍的房間舉行

2019-02-17 09:00

聖彼得堡大樓倒塌畫面曝光！煙塵滾滾超驚悚

2019-02-17 08:53

梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53

普亭尬柔道女國手慘遭過肩摔 影片不公開

2019-02-16 22:33

美中離婚搶小孩？慕尼黑會議交鋒 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 10:19

被質疑資格不符 美國務院發言人退駐聯合國大使提名

2019-02-17 09:25

川普：美中貿易談判非常順利

2019-02-17 00:28

教宗破天荒解除性侵樞機神職 「主教不再免罰」

2019-02-16 23:32

「只要停止測試」 川普改口：北韓棄核非急務

2019-02-17 00:09

星期人物／「全球最毒的男人」若再逃獄 美擋得住？

2019-02-17 00:06

中國瘋搶IT人才 部分公司薪資超過歐美日

2019-02-16 23:13

普亭對戰柔道女將慘遭過肩摔 影片不公開

2019-02-17 16:03

美中貿易戰可望談和 美股飆

2019-02-17 00:31

川普再提延長貿易戰休兵 盼見習近平

2019-02-17 00:13

Fed官員：今年可能停止升息

2019-02-16 23:27

教廷破天荒 解除性侵樞機神職

2019-02-17 00:06

美平價連鎖鞋店 Payless撐不下去了…

2019-02-16 23:53

海地暴力示威加使館關閉 外交部：國人勿前往海地

2019-02-16 20:44

為築牆經費宣布緊急狀態！ 川普自認會挨告「但必勝訴」

2019-02-17 00:06

美提議WTO改革 中印恐反彈

2019-02-17 00:11

金正恩25日抵越南 川金二會前先晤阮富仲

2019-02-17 12:22

亞馬遜告別紐約 反彈聲浪大

2019-02-16 23:39

楊潔篪：願採合作方式解決中美經貿分歧 達成雙贏

2019-02-17 09:49

效仿1985年非洲饑荒募款演唱會 布蘭森要為委國募30億

2019-02-17 11:17

日外相談北韓：若美不想當世界警察 大家一起分擔

2019-02-17 00:06

川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51

舊金山通往洛杉磯高鐵暫擱 加州州長與川普互嗆

2019-02-17 15:07

IS困守最後據點 拿「平民肉盾」強撐

2019-02-17 16:00

影／紐約少女選美 15歲華裔謝凰奪最佳上鏡小姐

2019-02-17 12:59

諾貝爾和平獎 安倍提名川普

2019-02-16 23:27

美議員邀蔡英文總統訪美 陸學者：找麻煩

2019-02-17 00:24

三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07

「僅用於自我防衛」 中國拒加入中程導彈條約

2019-02-17 16:38

川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46

剛到矽谷工作就被砸 兩天來3組小偷

2019-02-17 16:15

一年不血拚！ 她賺到兩桶金

2019-02-17 14:48

彭博：美中離婚搶小孩 爭歐洲「監護權」

2019-02-17 13:17

美平價鞋店關2,100門市

2019-02-16 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top