美緊急狀態若被訴 專家：川普會贏

2019-02-17 18:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川普在宣布緊急狀態後，面對民主黨方的質疑與威脅訴訟，被預測勝率極高。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

近期鬧得沸沸揚揚的美國行政部門與立法機構對抗，以川普日前宣布緊急狀態而到達高峰，儘管國會同意了折衷方案的撥款，但民主黨仍可以向川普提訴訟、不讓他使用款項修建美墨大牆。而光看結果，彭博社表示，該國憲法內並未明確規定緊急程度達多少，總統才能宣布緊急狀態，因此，川普對自己的行動與可能面對的訴訟都很具信心。

真的緊急還是假的

根據《今日美國報》報導，川普自上任後，對美、墨邊界問題態度一直保持強硬，要求儘速修築美墨大牆，更因日前國會通過的撥款價碼仍遠不及他的要求（50億美元），川普便於16日宣布進入緊急狀態，欲利用這項憲法賦予總統的權力，繞過國會，取得款項用於築牆。

針對此，民主黨一面倒抨擊川普的行為，表示將杯葛川普動用那筆款項，訴諸於聯邦最高法院提出控訴，著名「川普黑」、律師康威爾更在推特砲擊川普的辯解演說，他指出，川普自己都說了「我不必這麼做（緊急狀態），但我就是認為需要快一點（築牆）」，所以緊急狀態還算是緊急嗎？

康威爾隨後歸納了美國網友不贊成川普的反應，並加入推文反諷的行列，有趣的是，康威爾的妻子長期於白宮位居要職，算是川普的得力手下之一，而推特網民則稱讚他能持續保持質疑川普的立場。

最高法院背書川普？

然而，儘管不少風向都往不贊同川普做法的方向吹，據《彭博社》報導，若以民主黨為主的反對方向川普提出行政訴訟，其實不見得會成功，法律專家普遍認為，川普勝率高有兩點：尊重總統抉擇與憲法規定未明確。首先，依照前例移民法爭議，不同於下級法院，最高法院通常會尊重總統在大型議題的決斷，於最終判決翻盤。

其次，聯邦憲法賦予總統此項權力就是為了在立法機構否決的情況下，保障行政方的決策被強制執行，且當初規範時未明確規定程度，意即最高法院高機率會站在川普一方，執行緊急狀態以取得足夠的資金。

而川普還有一項歷史數據背書，依照國家緊急狀態法從1976年制定至今，在行政訴訟與法律有爭議的案件中，都是總統方獲勝訴。

【更多精采內容，詳見 】