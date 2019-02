網傳高樓恐襲照片莫驚慌 洛市警局:未見任何可信證據

2019-02-17 17:14 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 /洛杉磯報導



社交媒體午後貼出洛杉磯市中心高樓恐怖攻擊照片,洛杉磯市警察局(LAPD)稍後發表聲明,目前沒有發現任何可以相信的威脅證據,呼籲民眾保持鎮靜。

洛市警局在聲明中指出,已經知道在社交媒體上發布的圖片。但是,警方未能找到任何對洛杉磯市建築物可以確信的威脅。儘管如此,警方仍然非常重視,並且與聯邦執法夥伴合作,搜索任何可能導致該張照片來源的信息。

警局表示,與往常一樣,鼓勵每一位洛杉磯市民提高警覺,「見疑速報」(If you see something, say something),透過iWatchLA.org或致電1-877-ATHREAT知會警方。