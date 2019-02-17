川普宣布緊急狀態 共和黨也鬧分裂「這是錯的！」

2019-02-17 15:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合16日電



川普總統宣布緊急狀態，招致兩黨批評。 歐新社 分享 facebook

川普總統宣布緊急狀態，招致兩黨批評，且在2020年大選前凸顯共和黨內部分歧明顯。

參院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）就說出部分共和黨人的心聲：「我希望他沒這麼做。」

共和黨內部從溫和派的緬因州參議員蘇珊‧柯林斯（Susan Collins），到立場較傾向自由派的肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）都對川普宣布緊急狀態感到不解；柯林斯稱此舉為「錯誤」，保羅推文稱「無論黨派，採取超憲法行政命令都是錯的」。

川普宣布緊急狀態時說「必須挺身而出的人沒站出來」，暗批共和黨眾議員未全力支持築牆。

民主黨計畫利用共和黨分歧，推動不同意川普宣布的決議。

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）說：「無論他們怎麼說，我了解共和黨人對此不舒坦。」

她與參院少數黨領袖舒默（Chuck Shumer）共同呼籲「共和黨同僚加入我們保護憲法」。

波洛西說，如果川普可就築牆逕自宣布緊急狀態，未來的民主黨總統也可根據他／她的施政要務，在控槍、氣候變遷、鴉片類藥物和移民等議題上宣布緊急狀態；許多共和黨人對此表示關切。

一旦民主黨國會議員提案意圖阻止川普的行動，將進一步凸顯川普與共和黨人的嫌隙有多深；參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的顧問詹寧斯（Scott Jennings）說：「沒人知道這道裂痕有多深。」

倘若有四名共和黨參議員靠到民主黨這邊，這項提案就可能在國會通過；屆時川普可能動用否決權，民主黨可能在動員以期推翻總統的否決，勢將演變為長期的政治紛爭。

德州政治顧問馬克科維克（Matt Mackowiak）認為，波洛西推動投票，在某種程度上「多少可能分裂共和黨」。