緊急狀態後234哩邊牆新爭議 錢從哪來、建在哪裡？

2019-02-17 15:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合16日電



宣布在邊界築牆234哩，川普再挑起衝突點：地點、經費／私產業主、原住民都會告。 美聯社 分享 facebook

川普總統計畫自軍費和緝毒預算中調配鉅款興築234哩邊牆再掀爭議，錢從哪裡來，以及牆建在哪裡成為最新的衝突點。

白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，白宮可能會動用國防部的25億元緝毒預算、36億元軍事工程費用和六億元財政部沒收基金（Treasury Forfeiture Fund），補足眾院通過的13億7500萬元築牆經費。

華爾街日報（WSJ）指出，川普政府稱這筆從軍事工程費用中動用的36億元為此類工程總預算的「一小部分」，但這已占2019財政年度軍事工程預算的三分之一；國防部表示，這筆錢不太可能來自軍眷住房費用，而是來自訓練和設施升級費，最快會等到本財政年度9月30日截止後再行調配。

戰略與預算評估中心(CSBA)研究員夏普（Travis Sharp）說：「決定精簡哪一州的哪個單位將存在政治考量。」

根據現行預算分配，空軍和海軍擁有最多軍事工程預算；民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員肯恩（Tim Kaine）已去信要求代理國防部長夏納翰（Pat Shanahan）列出可能失去預算的計畫清單。

除了經費來源問題，築牆地點也有爭議，川普面臨來自私有地主、政治對手、部落原民和環保團體的挑戰；眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和參院少數黨領袖舒默（Chuck Shumer）批評川普宣布緊急狀態是「失望總統的奪權」。

德州最南端格蘭德河谷（Rio Grande Valley）百餘名地主在前總統小布希築牆時，反對政府徵收土地或嫌補償金太少；而今焦點轉向艾爾巴索（El Paso），許多地主已加入人權邊境網路組織（BNHR）等團體，準備控告當局。

住在邊境的亞利桑納州原民托赫諾奧哈姆族（Tohono O`odham）自治邊境75哩保留地，該部族已向美洲人權委員會（IACHR）提案，避免權力遭侵犯。

環團已興訟對抗當局築牆的決定，稱築牆違反環境法並破壞部分動物的棲地；環團1996年也曾據此對國土安全部興訟但敗訴。