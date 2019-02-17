川普說錯這句話 立成攻擊箭靶 「根本不用緊急狀態」

2019-02-17 15:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合16日電



川普為籌足築牆經費，不惜要宣布美國進入緊急狀態。 美聯社 分享 facebook

總統川普在簽署國家進入緊急狀態後不久，在白宮玫瑰花園會見記者時說，「我可以在更長的時間內完成隔離牆，但我不需要這樣做，我寧願很快做完。」

今日美國報報導，姑勿論這是川普說溜了嘴還是言多必失，現在這已成為反對川普的人及組織攻擊他的彈藥，認為邊境牆根本沒有必須宣布進入緊急狀態的迫切性。

白宮資深顧問凱莉安‧康威（Kellyanne Conway）的先生，也是經常批評川普的執業律師喬治‧康威（George Conway）在推文中就說，「這句話應該是每一宗訴訟的第一段第一句話」。

等候挑戰川普國家緊急狀態令的人，會藉著這句話來暗示，「緊急狀態」根本是虛構的。

儘管聯邦法院會密切留意川普自己的言論和推文，以研究政府的論點，但有專家認為，「國家緊急狀態法」賦予總統廣泛的權力，由他來決定什麼是緊急狀態，並沒有嚴格規定事態的緊急程度。

也有法界人士表示，國會其實是有意識地寫了這部法律，賦予總統靈活性。目前對於白宮來說，更具挑戰性的法律問題，是川普在宣布國家進入緊急狀態後，打算援引的權力。

俄亥俄州立大學憲法和行政法教授謝恩（Peter M. Shane）認為，由於川普說的話與一般對「緊急情況」的理解及含義並不一致，所以會藉此提出挑戰；他也說，法院是否會使用這些言論來宣布緊急狀態令無效，則是另一回事。