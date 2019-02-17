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去年初川普大發脾氣後 就想繞過國會築牆

2019-02-17 15:40世界日報 編譯黃秀媛／綜合16日電

美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，15日在白宮宣布全國進入緊急狀態。 圖／取自白...
美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，15日在白宮宣布全國進入緊急狀態。 圖／取自白宮
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川普總統15日終於宣布緊急狀態；消息人士說，這是白宮法務室、司法部、管理和預算局、國會議員和川普對如何獲得築牆經費激烈討論了幾個月的結果。

華盛頓郵報報導，川普早就知道國會不可能給他幾十億元在美墨邊界築牆，因此去年初即指示幕僚設法繞過國會達到他的目標。

這項任務並不容易。白宮對如何用錢有些彈性，可是無法任意動用幾十億元；川普可以宣布全國緊急狀態，可是白宮律師一再警告要是打起官司，敗訴的可能性很大；但是川普15日還是宣布緊急狀態。

各州、國會議員和維權團體果然立刻揚言告上法庭，司法部民事部門律師也硬著頭皮準備應付另一波苦戰。

在美墨邊界築牆是川普競選總統的重要政見，而他對無法履行承諾滿腹怨氣。

去年3月他在白宮居所召開會議，獲悉手下在政府開支法案只獲得16億元築牆經費，終於忍不住冒火。

他向當時的眾院議長萊恩指出，這筆錢只占他所需經費的一小部分，並揚言拒簽法案。萊恩回嘴說：「我們給了你要的東西。」

川普破口大罵，並問那是誰說的，萊恩表示傳話的是川普那些負責談判法案的助理。

就在那個時候，白宮助理發表聲明，表示總統將簽署法案。川普更加火冒三丈，宣稱這些助理不能代表他，必須撤回聲明。

川普最後在當時的白宮幕僚長凱利勸說下簽了字，可是對萊恩及其團隊餘怒未息；過了不久他就指示助理設法繞過國會築牆。

宣布緊急狀態在政府內部引發爭辯，不過還是有人支持，白宮代理幕僚長穆瓦尼更是積極。

司法部法律顧問室循例檢討宣布緊急狀態的形式和法律問題，最後批准放行。但是，依法為此辯護可能很困難。白宮和司法部律師打算挑戰那些提出告訴者的法律地位，並研究如何不讓這個案子落入對政府不友善的法庭。

政府官員更試圖阻止加州提出告訴，因為這種告訴可能由連連裁定川普政府敗訴的聯邦第九巡迴上訴法庭審理。

川普白宮華盛頓郵報
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