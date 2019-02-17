總統越權！川普宣布緊急狀態後 已有2團體喊告

2019-02-17 15:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合16日電



川普總統宣布進入緊急狀態後，至少兩個監督團體即向哥倫比亞特區地方法院提告。 歐新社 分享 facebook

川普總統15日宣布進入緊急狀態，以兌現在美墨邊界建築圍牆的競選承諾後，至少兩個監督團體即向哥倫比亞特區地方法院提告，挑戰川普總統這項措施；原告還包括美墨邊境土地可能遭徵收築牆的三名德州地主；「美國公民自由聯盟」（ACLU）也表示，將於本周提出訴訟。

川普15日宣布全國進入緊急狀態，採取行政措施以取得80億元築牆經費，此數額遠高於他最初要求的57億元。

川普簽署行政命令後沒多久，維權團體「公眾公民」（Public Citizens）代表三名土地可能被徵收作為築牆預定地的德州地主，控告川普越權且明顯違背分權制衡原則。

該訟案指「總統無權忽視撥款法和眾院賦權的其他法律，因為南部邊境的移民並未構成緊急狀態，川普此舉超越總統職權」。

另一項由華府「華盛頓公民責任與倫理」（CREW）針對司法部和「資訊自由法」（FOIA）提出訴訟和申請，挑戰當局宣布緊急狀態的法源依據。

這兩起訴訟只是一連串在司法層面挑戰川普宣布緊急狀態的開端，許多政治組織和加州當局都矢言提告；「美國公民自由聯盟」表示，計畫下周提告川普動用行政權繞過國會的權力，稱川普此舉違憲。

川普宣布全國進入緊急狀態時說：「我不需要這麼做，但我寧願快速辦理。」

ACLU執行主任羅梅羅（Anthony Romero）說：「川普作此宣布時，國家並未出現緊急狀況；他只是對眾院不耐煩且挫折，決定『加速』履行他的築牆承諾。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，將與聯邦機構協力對抗邊境漸增的販毒威脅，但築牆並非解決辦法，因為毒梟通常透過港口運毒，而撥款築牆只會減少成功遏止販毒的其他聯邦單位的預算。

紐森批評川普築牆為「虛幻計畫」和「愚蠢的里程碑」，以及就上次政府停擺遭眾院議長波洛西（(Nancy Pelosi）妨礙後所採取的炫耀政治行為；他說，川普操弄把戲製造危機，創造地方政府別無他法只好控訴當局的條件，警告川普「法庭見」。