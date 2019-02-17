三分之一美國人為富豪 64%屬中產階級

2019-02-17 15:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合16日電



美國約有1億1190萬名有錢人，約占全球富裕人口的一半。 圖／Ingimage 分享 facebook

華府公共政策研究機構「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)根據每人每天花費的全球標準指出，34%的美國人屬於富裕階級，且此比率將在2030年前達到40%；64%的美國人現為中產階級，而此比率將在未來12年減至58.5%。

美國約有1億1190萬名有錢人，約占全球富裕人口的一半，未來12年將會有更多中產階級晉升富裕階層之列。

布魯金斯研究院稍早提供給「每日郵報」(DailyMail)的數據顯示，若以每人每天花費逾110元的「富裕」定義來計算，全球有2億有錢人，其中美國人占34%，僅次於日花費11元到110元的中產階級；全美中產階級共2億1070萬人，占總人口的64%。

設定人們為貧窮、中產階級或富裕的標準，可能因定義而異；美國聯邦政府對貧窮的標準是，一家四口年收入不及2萬4858元。

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)數據顯示，美國貧窮人口自2014年來下跌2.5%，2017年則是連續第三年下跌。

若以布魯金斯研究院的定義來看，約0.56%、185萬名美國人屬於每天只靠1.9元度日的窮人；1.3%、430萬名美國人屬於一天僅靠1.9元到11元生存的近貧(vulnerable to poverty)族群。

該研究院研究人員預測，未來十年將有1億4290萬人躋身富裕階層之列。

布魯金斯研究院「全球經濟與發展計畫」主任哈拉斯(Homi Kharas)表示，經濟成長強勁是促成人口向上流動的主因。

國際貨幣基金(IMF)則表示，美國失業率是50年來新低，經濟成長強勁且「可望再加速」，未來幾個月或幾年的薪資與價格成長將緩慢且穩定提升。