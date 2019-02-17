西好萊塢同志市長 爆性騷華裔合唱團員

2019-02-17 15:05 世界日報 編譯組／綜合報導



西好萊塢同志市長杜蘭被爆對華裔同志性騷。 圖擷自 杜蘭推特 分享 facebook

南加州同性戀重鎮西好萊塢政壇打混多年的市長杜蘭（John Duran），最近被爆對洛杉磯男同志合唱團（Gay Men`s Chorus of Los Angeles）團員性騷擾，要他下台呼聲不絕於耳。洛杉磯時報2月16日爆料一名受害團員是華裔，但被杜蘭誤為韓裔加以嘲笑。

杜蘭性好漁色眾所周知。一位市議員曾抖出，杜蘭在開會時公然用手機上同志交友網站磨蹭客（Grindr）約炮。杜蘭多年前透過磨蹭客找到一名炮友，後來竟雇為議員助理。這名助理2016年控告杜蘭性騷擾，後來市政府付50萬元和解，但杜蘭照樣競選連任成功。

不過在杜蘭狼爪伸向男同志合唱團員後，西好萊塢社區終於忍無可忍，已有三位市議員要求杜蘭辭職。2月19日市議會例行會謙，將有民眾前來抗議。有人說，現在是#我也是（#MeToo）運動來到西好萊塢的時候。

59歲的杜蘭拒絕下台，表示遊戲人間不代表性騷擾，指控不等於定罪，這是文化代溝問題。目前已有三位現任與前任男同志合唱團員出面指控杜蘭講黃話並亂摸，其中之一是23歲團員童傑森（Jason Tong，譯音）。

童傑森說，2018年10月，他在格蘭岱（Glendale）表演前在更衣室休息，突然有人用兩根手指從他腰際伸進來插向他的屁股。他轉身一看，與杜蘭四目相觸。杜蘭一語不發，轉身走出更衣室。

童傑森說，由於事情發生太快，連五秒鐘都不到，他整個人嚇呆。他到隔壁更衣室告訴兩個朋友，才知道自己被性騷。他很不滿杜蘭把這種事推到代溝，他說：「不管你有多老，先問一聲並不難。」

在童傑森投訴後，杜蘭貶低童傑森，表示之前從未聽說有這號人物。杜蘭告訴西好萊塢時報（WeHo Times），他上臉書查看童傑森，發現原來是個韓國瘦皮猴，臉上還有青春痘，一看就知道可信度不高。

杜蘭的言論引起亞太裔同志團體譴責他是種族主義者，並說亞太裔在同志圈一向受歧視。童傑森說，身為一個瘦小年輕的有色人種同志，這種嘲笑他見多了。他說：「還有我不是韓國人，我是中國人。」