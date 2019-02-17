華埠建監獄 臨街2萬平方呎面積撥給社區

2019-02-17 13:42 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ╱紐約報導



市府在日前與華埠社區的會議中，表示會將白街125號監獄建成後的2萬平方呎臨街部分撥給社區使用。 記者洪群超╱攝影 分享 facebook

雖然社區反對聲浪大，但在包括曼哈頓華埠在內的紐約四區建設新監獄計畫仍在推進，截至日前市府組成的社區顧問委員會(Neighborhood Advisory Committee，簡稱NAC)已就監獄問題進行了多場會議；根據日前舉辦的華埠NAC第二次會議內容顯示，市府會將新監獄2萬平方呎的臨街部分撥給社區。

會議紀錄顯示，參會者包括市長辦公室社區事務組、市長辦公室刑事司法組、負責設計監獄的Perkins Eastman團隊及十多名NAC成員，包括華策會行政總監何永康、亞平會行政總監孫慧君、陳倩雯辦公室副幕僚長李金枝等位。

該會議主要討論社區所尋求的福利和其中的優先選項；會議文件顯示，新監獄建成面積共136萬平方呎，提供1510個床位，地下停車場最多100個，建築最高允許495呎；其中2萬平方呎將供社區使用。

根據NAC會議紀錄，NAC成員要求市府提供雷克島監獄的面積，1983年監獄建設的環境評估報告複印件，以及在「統一土地利用審查程序」（ULURP）何時段才能獲得具體的建設方案等。

NAC成員還在會議中提問，市府確定將監獄選址重新放在白街125號後，為何沒有啟動新的選址公聽；市府則回應表示，選址文件只公布如何選址的過程而非結果。

更多會議內容，民眾可登錄http://t.cn/E5N9l6l查詢。