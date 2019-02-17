排有毒氣體致癌 芝加哥醫療公司遭勒令停工

2019-02-17 13:26 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



醫療器材公司Sterigenics附近居民抗爭停止污染多年。 圖／擷自Stop Sterigenics臉書 分享 facebook

伊利諾州州長普立茲克15日晚間宣布，即日起禁止芝加哥西郊柳樹溪市(Willowbrook)醫療器材公司Sterigenics使用環氧乙烷(ethylene oxide)消毒，此化學成分導致有毒空氣汙染，使該區成為全美罹癌風險最高的地區。

儘管川普政府告知當地居民，並沒有足夠證據顯示該工廠排放的汙染，會造成高風險罹癌，但新任民主黨州長下令環保廳，在接下來一周內必須介入處理，伊州前州長朗納持有這家醫療器材公司的部分股分。

伊州環保廳廳長金約翰(John Kim，譯音)隨後表示，將立即執行這項禁令，該公司在消毒醫療設備、藥品、香料和食品的大容器中，禁止注入環氧乙烷。

根據聯邦研究指出，這種化學物質毒性極強，即使只是洩漏微量濃度，也會對健康構成重大威脅；州長發言人亞布達業(Jordan Abudayyeh)發表聲明表示，普立茲克承諾一定會採取必要行動，保護州民健康。

去年11月底到12月期間，環保人員在柳樹溪市與鄰近的達里恩市(Darien)、伯爾里奇市(Burr Ridge)等地，檢測到比該公司裝置汙染控制器前更高濃度的揮發性氣體。

聯邦環保署主管空氣品質的高層官員威魯姆(William Wehrum)回應，未來一個月，環保署將繼續到該地區，收集更多空氣樣本，然後對該區罹癌風險再次進行評估。

在該公司一哩內範圍內，約有1萬9000位居民，附近還包括音斯戴爾南區高中(Hinsdale South High School)等四所學校與一所托兒所。

對於伊州環保廳暫停該公司化學工廠營運的決定，Sterigenics表示，此舉在法律上站不住腳，公司已決定對州府提告。

柳樹溪市府官員對於聯邦與州府的調查速度緩慢十分失望，他們因此自聘顧問進行空氣樣本採集，結果發現二月初該工廠附近的環氧乙烷濃度依舊很高。