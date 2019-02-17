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80後新銳藝術家張廣宇 融合中西畫出農曆年新意象

2019-02-17 12:59世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

80後的張廣宇與250多年的品牌擦出火花，打造新舊融合、東西合併的新風格。 記者...
80後的張廣宇與250多年的品牌擦出火花，打造新舊融合、東西合併的新風格。 記者顏嘉瑩／攝影
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80後的新銳藝術家張廣宇擅長用西方手法呈現東方元素，日前獲250年歷史的酒商軒尼詩(Hennessy)邀請，以農曆新年為主題，創作中西方融合、新與舊交接的藝術作品，向全世界介紹農曆新年。

今年31歲的張廣宇來自中國上海，從小喜歡畫畫，大學開始鑽研藝術，也曾到英國倫敦中央聖馬丁學院(Central Saint Martins)留學，這樣的成長經歷也影響他日後的藝術創作，擅長將東西方結合，並用古典融合現代的方式呈現作品。

此次他首度與商業品牌合作，設計農曆新年作品「軒啟福至、萬象生輝」；張廣宇以兩環代表「圓滿」的圓形作為主視覺，同時也代表軒尼詩干邑雙重蒸餾的技術。

此外，張廣宇在設計中也將豬、鶴、金魚等動物，巧妙融合了橡木桶、蒸餾桶、帆船和葡萄等軒尼詩的關鍵性象徵符號。

這次的設計還可以看到充滿濃濃東方味的紅色燈籠，張廣宇在紅色燈籠上加入了三顆星星；他解釋，250年歷史的軒尼詩以前在中國俗稱「三星」，是因為軒尼詩干邑白蘭地(cognac)是最早進入中國的洋酒之一，當年的品牌標誌和現在不同，是一隻斧頭和三星圖案，因此又被稱做「斧頭牌三星白蘭地」，成為當時中國人對洋酒的普遍記憶之一。

由於今年適逢豬年，而且軒尼詩的家徽也是一頭豬的圖案，張廣宇將品牌象徵和農曆豬年的意象同時表現，讓豬騎在橡木桶上，表現年輕與古典的對比，讓人眼睛一亮；在美國版的設計中，張廣宇更融紐約的自由女神像。

張廣宇表示，由於藝術家創作自由度很高，此次他與同事變成朋友，是這次合作過程中最大的收穫之一，未來他希望能堅持風格繼續創作，也希望藉由此次創作作品，讓更多人認識農曆新年，以及這個節日帶給大家的美好祈願。

80後的張廣宇與250多年的品牌擦出火花，打造新舊融合、東西合併的新風格。 記者...
80後的張廣宇與250多年的品牌擦出火花，打造新舊融合、東西合併的新風格。 記者顏嘉瑩／攝影
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張廣宇為軒尼詩設計的農曆新年主題藝術作品。 圖／軒尼詩提供
張廣宇為軒尼詩設計的農曆新年主題藝術作品。 圖／軒尼詩提供
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