影／紐約少女選美 15歲華裔謝凰奪最佳上鏡小姐

2019-02-17 12:59 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



（影音來源：Hong Buist提供，記者牟蘭編輯）

15歲的華、越及非洲裔混血謝凰(Sterling Hsuih)首次參加選美，就在「2019美國紐約少女選美」(Miss Teen New York USA Pagean)中進入17強，並獲得「最上鏡小姐」(Miss Photogenic)獎。

謝凰日前接受本報訪問時表示，她目前仍就讀布碌崙(布魯克林)科技高中二年級，因受父親的鼓勵，去年9月開始在母親Hong Buist輔導下開始準備自己的首次選美，期間每天要通勤兩個多小時前往學校上課、完成學業，還要練習走台步和回答比賽問題等。

1月20日謝凰和姊姊謝鳳(Diamond Hsuih)分別參加「2019美國紐約少女選美」和「2019美國紐約小姐選美」，謝凰在120名候選者中脫穎而出，成為「皇后區少女」並最終摘得「最上鏡小姐」獎；她說，「我當時太激動了，根本沒法相信」。

謝凰的父親來自香港，母親是來自越南的亞裔和非洲裔混血；謝凰九歲開始練習體操，並多次參加比賽，進入布碌崙科技高中後，還加入學校的啦啦隊為運動員加油打氣。

除了啦啦隊和體操，謝凰表示，她還在法拉盛教堂擔任家教，幫助年齡更小的孩子學習英語和數學。

謝凰的父親謝震邦對女兒得獎感到榮耀，他說常聽到外人誇讚女兒們的外貌，但希望通過這場比賽，讓孩子了解女孩除了外貌之外，更重要的是能力和知識，並增強她們的自信、認識更多的朋友。

他說，「如果只有外表，走不到比賽的最後；現在的社會和過去不一樣了，女孩子不是為了結婚(靠丈夫)，而是要靠自己。」

對於女兒在比賽中獲得好成績，母親Hong Buist表示，希望用自己少女時的選美經驗，幫助兩個孩子面對這次挑戰，「這次比賽讓她們增加了很多可能性，也增加了自信」。

謝凰表示，她近期計畫是申請洛杉磯加大(UCLA)的啦啦隊獎學金，未來希望多參與社會團體為婦女平權做出努力。

謝鳳(Diamond Hsuih)和謝凰(Sterling Hsuih)姊妹一同參加選美比賽。 分享 facebook

謝鳳(Diamond Hsuih)和謝凰(Sterling Hsuih)姊妹一同參加選美比賽。 分享 facebook