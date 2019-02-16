影／用唱的！宣告全國緊急狀態 川普挑明訴訟策略

2019-02-16 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普15日宣告全國進入緊急狀態，好挪用預算支應在南方美墨邊境築牆的費用，他當場坦承預期因此被告進法院，更抑揚頓挫地「唱出」訴訟策略。

在白宮玫瑰花園舉行的記者會上，川普聲稱美國面臨毒品、犯罪分子、幫派成員入侵等問題，還說過去的總統也曾為了因應不同危機而宣布進入緊急狀態，幾乎不成問題，沒人關注，要他猜大概是因為不怎麼激動人心，反正沒人在乎，大概是覺得沒那麼重要，暗指他的行為其實不該受到挑戰。

川普知道他會因此被告，也肯定會在下級審敗訴，略帶譏諷地抑揚頓挫「唱出」訴訟策略，即反對者告上聯邦法院，敗訴的政府會再打進自由派色彩濃厚的聯邦第九巡迴上訴法院，再敗訴後上訴聯邦最高法院。

川普希望可以獲得聯邦最高法院的公平對待，一如穆斯林旅遊禁令般逆轉勝。還表示，其實他「不需要」這麼做，但他想更快在邊境築牆。

眾議院議長裴洛西立刻逮到話柄，在推特標出「假的川普緊急狀態」（#FakeTrumpEmergency）。有人據此指控川普違法違憲，為政治目的做出謬誤發言與煽動恐懼。分析師認為，川普講出這一段話，有可能讓他在法庭站不住腳。

川普此舉將極為激烈的政策爭議轉變成憲政危機，民主黨籍國會議員、加州與紐約州的檢察長與美國公民自由聯盟（ACLU）相繼宣布準備上法院外，一個自由派民間團體也在數小時後，立刻代表土地可能被徵用去蓋牆的地主提起訴訟。