修車廠遇奇怪客戶 車內堆滿各種垃圾

2019-02-16 16:41 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ╱屋崙報導



東灣佛利蒙汽車修理廠東主劉磊20日說，最近一個白人客戶上門修車，車內堆滿各種垃圾，味道恐怖，只有駕駛室座位空著，「這可能屬於強迫性囤積狂，對擁有的物品保持強烈的感情，不願丟棄。說出這個事，並不是想批判他。而是提醒社區注意，很多人看似健康，可能有各種各樣的心理疾病，需要大家關注，非營利機構也可幫忙介入緩解。」

劉磊表示，2001年時，他剛來美國修車廠打工，就碰到這位車主，幾乎沒人願意給他修車，沒想到多年後又碰到他。劉磊提供的視頻顯示，銀色的車輛內垃圾成堆，車窗擋風玻璃內側，可以明顯看到方向盤附近的位置，布滿麥當勞紙袋、飲料杯、塑膠瓶等垃圾，後座還有各種廢棄衣物。

劉磊說，雖然客戶的車子髒兮兮，味道也難聞，但修車廠出於職業道德依然會給他修理，不能因為車子髒就不幹。「就好像醫師碰到病人拉肚子，身上也很髒，但還是要看病救人。」

劉磊說，客人修車、付款客氣禮貌，可能不認為車子太髒是問題。後來經過瞭解才知道，有人喜歡購買、收藏、囤積一些甚至毫無價值的東西，在不停添置新東西的同時，不捨得扔掉舊的，有人甚至無法正常生活。心理學家說，這其實是種心理疾病，學名叫強迫性囤積症，俗稱囤積狂。他們不只是不愛清理雜物的懶漢，而且對於擁有的每件物品均保持強烈的感情，即使是看似使用時間最短暫的東西都不捨得丟，比如用過的創可貼。當一個強迫性囤積症患者試圖決定扔掉某件物品時，好似經歷痛苦的事情一樣。

劉磊說，公開此事是希望引起民眾注意，呼籲各方關注這些群體。在社區中，有心理疾病的人可能就在身邊，但症狀不嚴重，外表看似無大礙。如果社區能給予關注，非營利機構介入幫忙，也許就能避免病情嚴重發生悲劇的情況。