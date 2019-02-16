川普宣布全國緊急狀態80億建邊牆 預期會挨告

2019-02-16 14:47 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



上月25日川普終於與國會達成共識，政府得以重啟運作至2月15日。 歐新社 分享 facebook 美國總統川普為取得自己想要的美墨邊境築牆經費，不惜繞過國會監督，15日雖簽署國會協議的政府開支法案，避免政府再度停擺，但也在白宮宣布全國進入緊急狀態，以獲得共80億元築牆經費，並稱此舉是為阻止毒品、犯罪分子入侵美國的「好事」。

川普也預期自己會面臨司法挑戰，甚至還對可能的審理過程與走向說，「我想之後會發生的是，我們會挨告，而且得經歷這個過程。我想我們會贏。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)隨後發表聯合聲明，指川普濫權違憲，將盡一切努力與其對抗，並號召共和黨人聯合捍衛憲法權力。

川普原定上午10時在白宮玫瑰園就南方邊境的國安與人道危機發言，但延遲約40分鐘才現身，開場先提出一連串「好消息」，包括美中貿易談判取得進展、將與北韓領導人金正恩會面等，講了5分鐘左右才切入正題。

川普宣布，他將簽署全國緊急狀態，過去總統也曾為了因應不同危機而宣布進入緊急狀態，但沒人關注；意指他的行為與之前的總統一致，不該受到挑戰。

接著川普突然介紹起在場的「天使媽媽」(被非法外國人殘忍殺害的美國兒童的母親)，還請幾位人士站起來，並簡短講了他們的故事；之後川普又把話題轉到中國大陸如何用死刑解決毒品問題。

川普指出，他將宣布全國進入緊急狀態，「這是件很棒的事，因為美國面臨毒品、犯罪分子、幫派成員入侵美國等問題，令人無法接受。」

在川普宣布前，白宮官員已透過電話記者會證實，川普決定以行政措施調度不同部門的資金來源支應邊境築牆，總額約80億元。

川普在記者會卻沒多談金額，僅表示，有機會取得80億元，而無論是80億、20億還是15億元，都會用來建造許多牆。

而在問答環節，面對記者質疑川普不了解邊境的實際狀況，以及如何回應外界批評川普打造國家緊急狀態；川普一度把問題丟給「天使媽媽」，之後動怒批美國有線電視新聞網(CNN)記者的問題非常政治化，是提出錯誤數據的「假新聞」。

川普原本要求57億美元的築牆經費，遭民主黨議員拒絕，以致聯邦政府部分停擺超過一個月；上月25日川普終於與國會達成共識，政府得以重啟運作至2月15日。日前國會兩黨已達成原則性預算協議，其中授權邊境築牆經費為13.75億美元，參、眾院14日分別通過政府開支法案，送至白宮由總統簽署。