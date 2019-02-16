親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

同婚立專法 陳芳明：蔡英文違背銀貨兩訖原則

日職／火腿沖繩紅白戰 王柏融第二打席開轟

全國緊急狀態！美國會可能不行 只有法院可制止

2019-02-16 14:29世界日報 編譯黃秀媛／綜合15日電

自1976年的法律制定以來，歷任總統已宣布58次緊急狀態，可是從未用以獲得資金推...
自1976年的法律制定以來，歷任總統已宣布58次緊急狀態，可是從未用以獲得資金推動受阻於國會的政策目標。 法新社
分享

美國總統川普15日動用行政權，宣布全國緊急狀態，以便在美墨邊界築牆；這是川普上任兩年多來第三度宣布進入緊急狀態，做法雖然再度引發政治波瀾，但也讓這項不常見的總統權力攤在陽光下。

白宮曾舉布希總統1990年在波斯灣戰爭期間，以及小布希總統於2001年美國遭逢九一一恐襲後宣布進入緊急狀況為例，為川普的做法辯護；但兩名布希總統當時都是「軍費軍用」，而且都是用於突發事故。

一、何謂全國緊急狀態？

總統對宣布全國緊急狀態有很大的裁量權，並能據此行使各種緊急權力；憲法對此並無明文規定，不過法律學者認為總統可根據定義廣泛的「行政權」(executive power)獲得這些權力；南北戰爭期間林肯用以中止人身保護令，小羅斯福在二次大戰期間則用以下令拘禁10萬名日裔美國人。

水門案發生後，國會在1976年通過國家緊急法案，縮減聯邦法大約470個賦予總統緊急權力的條款，並讓國會能夠遏制總統的權力。

二、這些權力的範圍？

法律專家列出宣布緊急狀態能賦予總統的136種權力，範圍從軍隊、使用土地到公共衛生和農業；例如，總統能接管或關閉電台，甚至中止禁止用人測試生化武器的法律。

三、國會能否阻止總統這樣做？

理論上可以，只是不太可能。

國家緊急狀態法案原來規定國會兩院只要以過半數通過，就可以廢除總統宣布的緊急狀態；但是，聯邦最高法院1983年對三權分立的裁決，使參院和眾院必須以能推翻總統否決的三分之二超級多數，才能廢除緊急狀態。

四、法庭能阻止嗎？

或許可以。

民主黨早就聲明要告上法庭，而川普表示這種告訴可能上訴到聯邦最高法院。不過，這種法律程序可能拖很久，在此期間築牆工程可能叫停。

五、其他總統用過這種權力嗎？

有。自1976年的法律制定以來，歷任總統已宣布58次緊急狀態，可是從未用以獲得資金推動受阻於國會的政策目標。

六、川普用過嗎？

用過三次。他2017年據以下令制裁13名被控迫害人權和貪腐的外國人，去年用以制裁干預美國選舉的外國人，去年11月又用以制裁尼加拉瓜政府高級官員。

七、曾有總統宣布緊急狀態受阻嗎？

有，最近一次是1952年韓戰期間，杜魯門試圖不顧國會反對，用以把鋼鐵工業國有化，可是聯邦最高法院裁定他逾越總統職權。

川普軍費
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

宣布緊急狀態！川普國會必有一戰 法院是最終定奪者

2019-02-16 14:29

害怕當「輸家」 川普走險棋因名嘴煽動？

2019-02-16 14:29

本來賭氣不簽！麥康諾緊急3熱線 川普才簽了預算案

2019-02-16 14:29

一手打造「川式」緊急狀態 也自陷「川式」兩敗泥沼

2019-02-16 14:29

白宮慶農曆新年 台僑社團受邀演出

2019-02-16 13:55

美國總統義工服務獎 豐富人生經歷

2019-02-16 13:50

美國公校問卷調查啟動 教育局籲家長參加

2019-02-16 13:16

川普啟動緊急狀態 全美「訟」聲四起

2019-02-16 13:07

冷眼集／為錢弄權 川普傷了美國憲政精神

2019-02-16 12:57

美國維州首推測速相機 最高罰125美元

2019-02-16 12:27

美運動用品店杯葛Nike 卻搞到自己倒店

2019-02-16 09:54

美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

2019-02-16 08:57

美國伊利諾州槍手行凶 至少一人死亡數人受傷

2019-02-16 06:57

濫用總統權昨是今非 川普堅稱自己做好事

2019-02-16 03:48

川普稱將簽署緊急狀態以築牆 紐約州檢察長誓言挑戰

2019-02-16 02:20

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46

美共和黨邀蔡英文訪國會 民主黨不跟

2019-02-16 00:26

為蓋美墨圍牆 川普宣布進入緊急狀態

2019-02-16 00:21

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50

緊急狀態Q&A╱總統執意宣布 難扭轉

2019-02-15 23:45

參議員康寧：白宮保證不動救災款

2019-02-15 23:40

川普為築牆宣布緊急狀態 將引爆法律戰

2019-02-15 23:38

川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02

川普集團稱被敵意氛圍包圍 放棄新飯店計畫

2019-02-15 19:44

被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08

川普將宣布緊急狀態取邊牆費 專家：爆法律戰恐影響連任

2019-02-15 17:08

巴維理在參院過關 回鍋任美國司法部長

2019-02-15 17:08

川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

2019-02-15 17:08

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

達美客機遇瘋狂亂流 俯衝釀5傷

2019-02-15 14:21

影／華人區碰瓷 伺機撲車假摔

2019-02-15 14:20

就是要築牆！ 川普將宣布國家緊急狀態

2019-02-15 14:19

執子之手 黎敏強、潘瑞容64年形影不離

2019-02-15 14:18

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

異地戀修成正果 情人節登記結婚

2019-02-15 13:13

朝夕相處 中餐館同事結連理

2019-02-15 13:12

紐約布魯克林「愛情巷」 浪漫傳說版本多

2019-02-15 13:10

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20
看更多

熱門文章

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46

川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02

美國伊利諾州槍擊案！兇嫌斃命 釀至少5死5傷

2019-02-16 08:57

性侵六歲女童無罪 因為法官擔心被告「不能成為牙醫」

2019-02-15 20:48

華為爭議惹毛中國 紐西蘭可能遭殃

2019-02-16 10:24

美國報告：病歷恐成為中國勒索美國人的新武器

2019-02-15 22:23

「直升機父母」變多 研究：要怪社會貧富差距擴大

2019-02-15 15:51

越野跑者大戰美洲獅 縫了20多針活命

2019-02-15 17:22

川普將收到汽車關稅報告 恐掀另一波貿易戰

2019-02-16 11:27

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50

中美新一輪貿易談判結束！習近平會見美代表

2019-02-15 18:32

美運動用品店杯葛Nike 卻搞到自己倒店

2019-02-16 09:54

毀保育類棲地10萬人受害 企業被罰13億美元卻不用繳？

2019-02-16 10:00

和牛好吃自己養？日政府警戒 「和牛」品種外流

2019-02-16 10:32

川普稱將簽署緊急狀態以築牆 紐約州檢察長誓言挑戰

2019-02-16 02:20

用不用華為產品 英軍情六處處長：問題複雜

2019-02-16 00:07

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

濫用總統權昨是今非 川普堅稱自己做好事

2019-02-16 03:48

影／達美客機高空遇亂流 女乘客頭砸傷濺血送醫

2019-02-15 15:25

緊急狀態Q&A╱總統執意宣布 難扭轉

2019-02-15 23:45

美副總統罕見挑明歐洲破壞伊朗制裁 逼迫退出核協定

2019-02-15 22:30

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

精銳盡出 拆解「劉鶴團隊」都有哪些人

2019-02-16 10:01

影╱空汙嚴重降黑雪 西伯利亞出現末日景象

2019-02-16 12:18

美中貿易談判獲進展 美股開高道瓊指數漲近300點

2019-02-15 23:39

川普：日相安倍提名我角逐諾貝爾和平獎 南韓也跟進

2019-02-16 08:25

美中貿易談判 川普：達成協議才撤銷關稅

2019-02-16 01:17

首度會見美貿易代表 分析指習近平「話中有話」

2019-02-16 09:35

被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08

「股神」戰友：教新手頻繁進出股市 如引誘年輕人吸毒

2019-02-15 21:05

空巴大白鯨 首飛英國

2019-02-16 00:10

川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

2019-02-15 17:08

泰國失智婦失蹤8個月 徒步640公里入境雲南被尋獲

2019-02-15 21:03

習近平：美中貿易談判獲重要進展

2019-02-15 23:41

習近平見美談判代表 盼達成互利雙贏協議

2019-02-15 19:17

美中新一輪貿易談判落幕 白宮：還有很多工作下周談

2019-02-15 22:09

鼻酸！搭贓車竟撞死女兒 父親求救「有沒有人會CPR」

2019-02-16 13:00

美中貿易爭端 川普想速戰速決…難

2019-02-15 23:41

「胡蘿蔔加大棒」策略下的中國 究竟變或不變？

2019-02-15 19:49

川普將宣布緊急狀態取邊牆費 專家：爆法律戰恐影響連任

2019-02-15 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top