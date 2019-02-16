全國緊急狀態！美國會可能不行 只有法院可制止

2019-02-16 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合15日電



自1976年的法律制定以來，歷任總統已宣布58次緊急狀態，可是從未用以獲得資金推動受阻於國會的政策目標。 法新社 分享 facebook

美國總統川普15日動用行政權，宣布全國緊急狀態，以便在美墨邊界築牆；這是川普上任兩年多來第三度宣布進入緊急狀態，做法雖然再度引發政治波瀾，但也讓這項不常見的總統權力攤在陽光下。

白宮曾舉布希總統1990年在波斯灣戰爭期間，以及小布希總統於2001年美國遭逢九一一恐襲後宣布進入緊急狀況為例，為川普的做法辯護；但兩名布希總統當時都是「軍費軍用」，而且都是用於突發事故。

一、何謂全國緊急狀態？

總統對宣布全國緊急狀態有很大的裁量權，並能據此行使各種緊急權力；憲法對此並無明文規定，不過法律學者認為總統可根據定義廣泛的「行政權」(executive power)獲得這些權力；南北戰爭期間林肯用以中止人身保護令，小羅斯福在二次大戰期間則用以下令拘禁10萬名日裔美國人。

水門案發生後，國會在1976年通過國家緊急法案，縮減聯邦法大約470個賦予總統緊急權力的條款，並讓國會能夠遏制總統的權力。

二、這些權力的範圍？

法律專家列出宣布緊急狀態能賦予總統的136種權力，範圍從軍隊、使用土地到公共衛生和農業；例如，總統能接管或關閉電台，甚至中止禁止用人測試生化武器的法律。

三、國會能否阻止總統這樣做？

理論上可以，只是不太可能。

國家緊急狀態法案原來規定國會兩院只要以過半數通過，就可以廢除總統宣布的緊急狀態；但是，聯邦最高法院1983年對三權分立的裁決，使參院和眾院必須以能推翻總統否決的三分之二超級多數，才能廢除緊急狀態。

四、法庭能阻止嗎？

或許可以。

民主黨早就聲明要告上法庭，而川普表示這種告訴可能上訴到聯邦最高法院。不過，這種法律程序可能拖很久，在此期間築牆工程可能叫停。

五、其他總統用過這種權力嗎？

有。自1976年的法律制定以來，歷任總統已宣布58次緊急狀態，可是從未用以獲得資金推動受阻於國會的政策目標。

六、川普用過嗎？

用過三次。他2017年據以下令制裁13名被控迫害人權和貪腐的外國人，去年用以制裁干預美國選舉的外國人，去年11月又用以制裁尼加拉瓜政府高級官員。

七、曾有總統宣布緊急狀態受阻嗎？

有，最近一次是1952年韓戰期間，杜魯門試圖不顧國會反對，用以把鋼鐵工業國有化，可是聯邦最高法院裁定他逾越總統職權。