害怕當「輸家」 川普走險棋因名嘴煽動？

2019-02-16 14:29 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普的築牆決策，其實受到保守派評論員深深影響。 法新社 分享 facebook

美國總統川普動用緊急命令權，宣布國家緊急狀態取得在美墨邊境築牆的經費，看在兩黨國會議員眼裡，無疑是首開鋌而走險的危險先例，鼓勵未來總統一旦計畫在國會受挫，可以逕自援引這起案例的作法，取得巨額預算，愛怎麼花，就怎麼花；共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)說：「我們在南方邊境是有危機沒錯，但不管什麼危機，都不足以做為違憲的藉口。」

2014年，眾院共和黨團不滿當時歐巴馬總統在未獲國會通過之下動用數十億預算，憤而告上法院，結果勝訴；然而，現在參眾兩院不少共和黨議員則與川普站在同一陣線，支持川普做著當年這群議員抨擊歐巴馬的「濫權手段」。

美國憲法明文規定，財政部掌管的政府預算，必須透過撥款法案才能動用，因此立法部門對於聯邦經費的分配與運用，比行政部門更占上風；如果總統對立法部門的預算法案不滿意，可以否決，但不得改寫法案，也不得違背國會，不得在未經國會通過的前提之下，擅自使用預算。

共和黨愛阿華州聯邦參議葛拉斯理(Charles Grassley)說：「我已經講過很多次，我對設立先例感到擔憂，因為總統可以透過緊急命令，自行變更政府預算運用。」

川普的築牆決策，其實受到保守派評論員深深影響。福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)便是其中之一，他在政府體系並沒有一官半職，卻被形容為川普的「地下幕僚長」。

紐約時報社評指出，川普之所以鋌而走險也要在美墨邊境築牆，就是因為他不想被保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)、漢尼提等人貼上「輸家」標籤。

曾為四任總統擔任顧問的葛爾根(David Gergen)分析，川普執意築牆是為了讓漢尼提、保守派作家安‧庫爾特(Ann Coulter)以及其他福斯名嘴高興，安撫這些人的情緒，「只不過這些人當中，有一些是不會善罷干休的。」