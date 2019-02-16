一手打造「川式」緊急狀態 也自陷「川式」兩敗泥沼

好勝的川普會持續宣稱他為國家安全而戰。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普15日簽了國會協議的政府開支法案，避免政府再度停擺；但他不此之圖，也同時動用緊急權力，宣布國家緊急狀態，首開總統繞過國會監督，取得80億美元美墨邊境築牆經費。川普如此弄權拿錢，不但挑戰憲政精神，也讓兩黨政策分歧，升級為權力分立的對抗。

川普15日在白宮宣布全國進入緊急狀態，比原定時間延遲約40分鐘現身，一上台的發言就包山包海，從美中貿易談判進展、即將舉行「川金二會」等「好消息」談起，甚至預告將在24小時內宣布伊斯蘭國集團（IS）的哈里發國（caliphat）終結。

談話主題雖是南方邊境國安與人道危機，川普卻多次岔開話題，並再度槓上某些媒體，像是刻意讓人無法專注關心危機的嚴重性；辦完這場毫無「緊急感」的記者會後，下午川普便與第一夫人前往佛州「海湖莊園」，不知他是去俱樂部思考國家未來，還是需要打小白球舒緩緊張感。

美國面臨的恐怕不是全國緊急狀態，而是川普打造的「川式」緊急狀態。

歷經30多天的政府部分停擺後，川普支持度下滑，共和黨內也出現不同聲音，川普無奈讓步，在沒爭取到築牆經費的情況下，同意重啟政府三周。

國會在三周內達成原則性預算協議，其中授權13.75億美元邊境築牆經費，不滿足的川普想出了自認「兩全其美」的方法，即簽署法案讓政府維持運作，同時宣布緊急狀態規避國會取得經費，以遵守他對基本盤支持者許下的築牆承諾。

然而，這可能是個「兩敗」方案。第一，川普選前宣稱要讓墨西哥支付美墨築牆費用，現在卻得調度美國政府部門的資金支應邊境築牆，他其實未能完全實現競選承諾，難以向納稅人交代；第二，川普將面臨法律挑戰，可能一路戰到2020年總統大選，影響其連任之路。

可以預見的是，好勝的川普會持續宣稱他為國家安全而戰，相信最終會勝訴。但無論訴訟勝敗，這位為了把錢用在自己重要政策而宣布緊急狀態的總統，已傷害美國憲法、破壞民主。