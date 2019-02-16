宣布緊急狀態！川普國會必有一戰 法院是最終定奪者

許多共和黨人士，特別是建制派保守路線共和黨員，紛紛私下指出川普祭出行政權力與國會對決，是很不明智的舉措。 路透社 分享 facebook

美墨邊界築牆計畫未來不論如何演變，在美國總統川普宣布全國進入緊急狀態後，已在美國成為一場憲政危機；政治觀察家指出，一番纏鬥之下，川普或國會必有一方鎩羽；因此，兩黨許多國會議員都不樂見立法部門與行政部門陷入全面抗爭的局面。

一般預料，川普挨告的官司將接踵而來，而行政部門與立法部門的角力戰如何排解，最終將由法院定奪。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)此前已表示反對國家緊急狀態，在川普宣布後，他在聲明中指責民主黨阻撓國家利益，並敦促民主黨人擱置黨派歧見，與總統合作，以確保下一輪邊境安全所需的撥款。

民主黨兩位國會領袖波洛西(Nancy Pelosi)和舒默(Chuck Schumer)則在聯合聲明中表示，「這完全是一位失望透頂的總統在抓取他的權力。」將盡一切努力維護憲法給予國會、司法部門及公眾的權力，並呼籲共和黨人齊心抵抗川普的行為，「總統並不高於法律，國會不允許總統破壞憲法。」

民主黨人可對川普提起訴訟，並在國會投票阻止川普動用經費；川普也預期自己將面臨司法挑戰，但仍自信最終會勝訴。

國家廣播公司(NBC)報導，在美墨邊境築牆是川普最重調的競選承諾之一，但導致行政部門與立法部門對峙，擁川派或反川派國會議員都不希望走到這一步。

「但事情演變到他必須使用這招，確實讓人覺得難過。」共和黨猶他州聯邦眾議員畢紹普(Rob Bishop)說，「如果國會善盡職責，撥給行政部門築牆預算，其實川普並不需要這麼做。」

眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)與其他成員也聯名致函川普，要求他召開公聽會，聽取議員們的意見，並提供宣布國家緊急狀態的實際理由和法律基礎。

納德勒在信中表示，川普以國家緊急狀態剝奪國會權力的行為，是濫用權力的表現，顛覆憲法的關鍵原則，並顯示對憲法體系和自身責任的不尊重。

納德勒表示，憲法賦予國會財政權力，並明確規定除了法律規定的撥款，不得從財政部提取任何資金，國會擁有適當使用國家資金的權力，總統應與國會合作，實現兩黨改革，利用國家緊急情況來實現預算，是濫用自身信譽和誓言。

保守派批川普不智 恐未來民主黨有樣學樣

國家廣播公司報導，許多共和黨人士，特別是建制派保守路線共和黨員，紛紛私下指出川普祭出行政權力與國會對決，是很不明智的舉措，因為將來如果選出民主黨籍總統，也可依樣畫葫蘆，動輒利用宣布全國緊急狀態來動用聯邦帳戶款項，滿足自由派人士各種天馬行空的要求。

民主黨德州聯邦眾議員卡斯楚(Joaqun Castro)說，以前總統宣布國家緊急狀態，都因為國家出現重大安全問題或發生天災，但這次則是「假的全國緊急狀態」，他將提案終結。