本來賭氣不簽！麥康諾緊急3熱線 川普才簽了預算案

2019-02-16 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合15日電



川普不忘放話說想要宣布南部邊界進入緊急狀態，好從現有政府經費中挪錢支應邊牆支出。 法新社 分享 facebook 美國總統川普15日上午終於簽署國會兩黨耗時三周才費勁談出的政府預算案，在期限前一天避過聯邦政府再度關門的危機；但據多位知情的白宮內部人士與政府官員表示，在川普簽字前24小時，幕後可說是驚濤駭浪，兩黨談出的預算案，差點因為川普賭氣拒簽，面臨破局。

最後把川普從災難邊緣拉回來，是靠著參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在14日一天至少打了三通電話，極力說服川普接受兩黨協商結果；加上白宮法務顧問背書，確定協商內容不含任何陷阱，才終於讓川普回心轉意。

「華盛頓郵報」報導，川普聽取國土安全部長克絲汀‧尼爾森(Kirstjen Nielsen)等人簡報兩黨避免政府再度關門的協商結果後很失望，一度拒簽，嚇壞白宮幕僚與共和黨高層。

「我們以為他(14日)早上會同意準備這樣做(簽署法案)。」共和黨一位資深助理說，「沒想到突然風雲變色，一切都變了樣。」

這個變化迫使與民主黨協商的麥康諾出馬，在電話上強迫川普照原先計畫行事，並堅稱民主黨人這一仗其實打輸了，希望藉此說服川普不要變卦。

過了14日下午好一段時間，川普終於回心轉意，他向幕僚表示願意簽署法案，但不忘放話說想要宣布南部邊界進入緊急狀態，好從現有政府經費中挪錢支應邊牆支出。

原本共和黨領袖力勸他別這麼做，但後來還是接受了，因為如此才能使川普及共和黨擺脫當前的泥淖。

知情人士透露，麥康諾承諾將遊說其他人支持總統宣布緊急狀態，好讓川普願意簽署法案。

14日當天還有最後一關要過，就是白宮法務辦公室設法讓川普相信，國會兩黨協商的最後結果，不會阻礙他宣布緊急狀態後，川普才真正改變態度，終於在15日上午簽署法案，避免聯邦政府再度關門；雖然讓大家都鬆了一口氣，但卻開啟進入法律之爭的大門。