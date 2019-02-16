白宮慶農曆新年 台僑社團受邀演出

2019-02-16 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



白宮亞太裔計畫透過推特表示，「華府台灣絲竹室內樂團」在農曆新年慶祝活動演奏。 圖擷自 twitter 分享 facebook 與全美亞太裔同慶傳統農曆新年，白宮主辦、教育部與運輸部承辦的春節慶祝活動，12日下午在白宮舉行，台僑社團受邀演出，演奏「陽明春曉」。

「白宮亞太裔計畫」的推特帳戶15日推文指出，在周二舉行的農曆新年慶祝活動中，「華府台灣絲竹室內樂團」演奏傳統樂曲，推文並附上樂團表演照片。

當天有五個亞裔社團應邀演出，包括定居大華府一群民樂好手組成的「華府台灣絲竹室內樂團」(TCOD—Taiwanese Chamber Orchestra, D.C.)，賓客包括出生台灣的運輸部長趙小蘭在內的政府官員，及亞太裔社區代表，樂團精湛演出贏得熱烈喝采 。

該團團長陳建國表示，很榮幸代表台灣僑社團體受邀演出，特別挑選台灣民樂代表作梆笛協奏曲「陽明春曉」，既有台灣特色，也是新春期間象徵蓬勃朝氣的討喜之作。梆笛主奏者為該團笛子手鄭仁豪。

該團雖然小，但吹、拉、彈、唱和打擊樂人才俱全。團員大多是學生時代活躍於校園的國樂社團社長或是國樂班。自成立以來多次受邀於各音樂會演出，於學校以演講或專場音樂會等方式介紹國樂器及樂曲，並在2017年10月舉辦首場音樂會 。