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美國總統義工服務獎 豐富人生經歷

2019-02-16 13:50世界日報 記者孫影真／新澤西州報導

新州北部美華聯誼會與北新中文學校24名學生榮獲總統義工服務獎，黃正杰頒發獎狀給獲...
新州北部美華聯誼會與北新中文學校24名學生榮獲總統義工服務獎，黃正杰頒發獎狀給獲獎學生。（吳雅各提供）
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美國新州北部美華聯誼會與北新中文學校近日舉行總統義工服務獎(President`s Volunteer Service Award)頒獎典禮，24位學生獲頒義工獎狀、美國總統川普簽名賀函、和廠商捐贈的絨毛熊，兩名獲金獎應屆畢業學生致詞表示，擔任文化義工，豐富人生經歷，並力邀更多學生加入義工行列。

陳子昂籌組百靈鳥青少年藝術團，積極投入幫助弱勢、認領公路清潔等活動，她感謝父母不辭辛勞的擔任司機，並指導如何成為一個義工團隊的領袖。謝永恩在中文學校與夏令營擔任助教，他說經過義工服務的洗禮，在領導和與人交往方面所獲甚多。

24名得獎名單是青年組金獎：陳子昂Charlize Chen、謝永恩Andrew Hsieh；銀獎：韓家文Karen Han；銅獎：劉宥忻Alyssia Liu、王碩鋐 Jonathan Wang、石康宜Karen Shih、蔣晟涵TonyJiang；青少年組金獎：楊元靜Amy Yang、鐘可萱Erica Chung、陳弈焉Hugo Tan、陳子聃Humphrey Chen、楊元慶Moses Yang、彭意涵Sheryl Peng；銀獎：張乃天Danny Zhang、余恩媗Evonne Iman、盧靖元 Gene Lu、胡家瑜Isabella Hu、陳弘恩Katherine Chen、龔柏霖Pauline Kung；銅獎：吳瑩Amy Wu、胡翱宇Eric Hu、廖韋傑Kevin Liao、王心妤Michelle Wang、劉洋Timothy Liu。

紐約華僑文教服務中心主任黃正杰、副主任王盈蓉、美國富樂夢Flomo集團總裁沈青樺、聯誼會會長楊金洲、北新校長劉正禮共同頒獎。蒙市前教育局長柯玲諾(Karen Cortellino)、僑務委員戴松昌、新州中國日主席林潔輝、新州北部美華聯誼會會長楊金洲、北新前校長江俊義、董瑪利、周大新、金邦義等出席觀禮。

新州北部美華聯誼會與北新中文學校學生榮獲總統義工服務獎，黃正杰頒發獎狀給青年組金...
新州北部美華聯誼會與北新中文學校學生榮獲總統義工服務獎，黃正杰頒發獎狀給青年組金獎的陳子昂。（吳雅各提供）
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24名學生榮獲總統義工服務獎，與觀禮貴賓合照，中排坐者左二起：王盈蓉、戴松昌、周...
24名學生榮獲總統義工服務獎，與觀禮貴賓合照，中排坐者左二起：王盈蓉、戴松昌、周美章、沈青樺、黃正杰、劉正禮、Karen Cortellino、林潔輝，後排立者左三：楊金洲。（吳雅各提供）
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