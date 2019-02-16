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川普將收到汽車關稅報告 恐掀另一波貿易戰

2019-02-16 11:27聯合報 記者郭宣含╱即時報導

紐約時報報導，美國商務部17日前將提交汽車關稅報告給美國總統川普，美國政府恐以國家安全為由，對外國汽車與零件課徵關稅，可能引發美國與貿易夥伴另一場貿易衝突。

一名政府官員證實，這份報告將在17日的期限前呈交白宮。川普收到報告後有90天可以決定汽車關稅政策，但估計該報告不會立刻公開。

川普去年要求商務部調查汽車進口是否對國安構成威脅，因而有這份汽車關稅報告。目前不清楚商務部究竟會建議採取哪種方式，但分析師預期，這份文件會為川普列出一系列選擇，無論是不採取動作，或是對進口汽車與零件實施關稅或限額。

川普長期威脅要對歐洲等盟友實施汽車關稅，目前不清楚他是否會真的採取行動。同時間華府展開多場貿易戰，包括美中貿易戰，其他國家也紛紛警告川普，若實施關稅將引發報復行動。

美國汽車業呼籲政府不要課徵關稅，這會影響國內企業並提高售價。川普對他國實施鋼鋁關稅，他國回以報復關稅，美國汽車業和其他產業依舊首當其衝。

共和黨議員也開始對川普施壓。參議院財政委員會主席、愛荷華州共和黨參議員葛拉斯里（Charles E. Grassley）表示，若提高汽車與零件關稅，無論消費者買的是進口車或國產車，他們都需繳納總額巨大的稅金。

不過川普的貿易政策總是難以預測，他曾表示偏好實施關稅。他15日談到延後調高對中關稅期限的可能性時，他表示：「你搞錯談話對象了，因為我恰好喜歡關稅。」

美國總統川普17日前將收到汽車關稅報告，圖為美國通用汽車組裝線作業情況。路透
美國總統川普17日前將收到汽車關稅報告，圖為美國通用汽車組裝線作業情況。路透
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川普共和黨紐約時報
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