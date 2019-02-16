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為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，15日在白宮宣布全國進入緊急狀態。圖／取自白宮
美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，15日在白宮宣布全國進入緊急狀態。圖／取自白宮
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美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，不惜宣布全國進入緊急狀態，採取行政措施，以獲得共80億美元築牆經費；川普15日在白宮宣布緊急狀態，稱此舉是為阻止毒品、犯罪分子入侵美國的「好事」。

川普也預期自己會面臨司法挑戰，指他會被告上法庭，但相信最終會勝訴。

在川普宣布前，白宮官員透過電話記者會證實，川普決定以行政措施調度不同部門的資金來源支應邊境築牆，總額約80億美元。

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川普原定上午10時在白宮就南方邊境的國安與人道危機發言，但延遲約40分鐘才現身，開場先提出一連串「好消息」，包括美中貿易談判取得進展、將與北韓領導人金正恩會面等，講了5分鐘左右才切入正題，指邊境安全需要築牆。

川普說，他將頒布緊急狀態令，這是件很棒的事，因為美國面臨毒品、犯罪分子、幫派成員入侵美國等問題。

川普稱過去總統也曾為了因應不同危機而宣布進入緊急狀態，但沒人關注，意指他的行為與之前的總統一致，不該受到挑戰。

川普原本要求57億美元的築牆經費，遭民主黨議員拒絕，以致聯邦政府部分停擺超過一個月；上月25日川普終於與國會達成共識，政府得以重啟運作至2月15日。

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日前國會兩黨已達成則性預算協議，其中授權邊境築牆經費為13.75億美元，川普若不接受，聯邦政府將再度面臨停擺危機，參、眾院14日分別通過政府開支法案，送至白宮由總統簽署。

白宮發言人桑德斯14日發布聲明指出，川普將簽署政府開支法案，也將採取其他行政措施，包括宣布國家進入緊急狀態，以確保能阻止邊境的國安與人道危機；桑德斯表示，川普兌現了築牆，以保護邊境與國家的承諾。

眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）14日發布聯合聲明表示，川普若宣布進入國家緊急狀態，是於法無據的行動，嚴重濫用總統職權，藐視法治，國會將捍衛憲法權力。

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