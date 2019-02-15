川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



川普宣布全國進入緊急狀態後，接下來要煩惱的是，該用什麼款項築牆，因為不論動用哪一筆錢，都會產生相應的政治後果。（法新社） 分享 facebook 美國總統川普宣布全國進入緊急狀態後，接下來要煩惱的是，該用什麼款項築牆，因為不論動用哪一筆錢，都會產生相應的政治後果。

美聯社訪問國會幕僚與白宮官員得知，川普能動用的有救災、國防設施和軍中反毒資金。在救災款方面，國會去年共提撥130億美元，給海外自由邦波多黎各和12個受到天災重創的州，包括加州和德州，資助世界最大公共工程設計和營建管理單位「美國陸軍工兵團」在當地的工程，其中，單是撥給波多黎各的資金就超過20億美元。

不過，德州國會議員群起反對川普動用德州「哈維颶風」救災款。共和黨籍德州聯邦參議員康寧跟德州州長艾伯特和其他國會議員聯手，敦促白宮別碰救災款。康寧14日說，白宮向他們保證，不會把這筆救災款拿來築牆。

川普較可能動用的也許是國防設施款，一般用來為軍事基地和設施升級。國會幕僚透露，國防設施款共有210億美元可動支，包括九月底截止的2019會計年度的100億美元，和前四個會計年度的預算結餘110億美元。

不過，動用國防設施款可能也會招來反彈。這筆錢通常用來改善全球各地美軍基地的住房、道路、醫院等設施，例如，德國一個美軍基地的醫療中心正在用國防設施款建造中，如果川普把款項改作他用，醫療中心就會半途停工。

比較容易動用的是軍中反毒資金。川普盟友、眾院保守派組織「自由黨團」領袖米多斯建議川普使用這筆錢，雖然總額僅8億美元，但無需宣布全國進入緊急狀態。不過，國會幕僚說，因為金額不夠，川普不太可能去用這筆錢。