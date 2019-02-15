親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50聯合報 記者李京倫╱即時報導

川普宣布全國進入緊急狀態後，接下來要煩惱的是，該用什麼款項築牆，因為不論動用哪一...
川普宣布全國進入緊急狀態後，接下來要煩惱的是，該用什麼款項築牆，因為不論動用哪一筆錢，都會產生相應的政治後果。（法新社）
分享
美國總統川普宣布全國進入緊急狀態後，接下來要煩惱的是，該用什麼款項築牆，因為不論動用哪一筆錢，都會產生相應的政治後果。

美聯社訪問國會幕僚與白宮官員得知，川普能動用的有救災、國防設施和軍中反毒資金。在救災款方面，國會去年共提撥130億美元，給海外自由邦波多黎各和12個受到天災重創的州，包括加州和德州，資助世界最大公共工程設計和營建管理單位「美國陸軍工兵團」在當地的工程，其中，單是撥給波多黎各的資金就超過20億美元。

不過，德州國會議員群起反對川普動用德州「哈維颶風」救災款。共和黨籍德州聯邦參議員康寧跟德州州長艾伯特和其他國會議員聯手，敦促白宮別碰救災款。康寧14日說，白宮向他們保證，不會把這筆救災款拿來築牆。

川普較可能動用的也許是國防設施款，一般用來為軍事基地和設施升級。國會幕僚透露，國防設施款共有210億美元可動支，包括九月底截止的2019會計年度的100億美元，和前四個會計年度的預算結餘110億美元。

不過，動用國防設施款可能也會招來反彈。這筆錢通常用來改善全球各地美軍基地的住房、道路、醫院等設施，例如，德國一個美軍基地的醫療中心正在用國防設施款建造中，如果川普把款項改作他用，醫療中心就會半途停工。

比較容易動用的是軍中反毒資金。川普盟友、眾院保守派組織「自由黨團」領袖米多斯建議川普使用這筆錢，雖然總額僅8億美元，但無需宣布全國進入緊急狀態。不過，國會幕僚說，因為金額不夠，川普不太可能去用這筆錢。

川普白宮美軍
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

2019-02-16 00:46

川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02

川普集團稱被敵意氛圍包圍 放棄新飯店計畫

2019-02-15 19:44

被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08

川普將宣布緊急狀態取邊牆費 專家：爆法律戰恐影響連任

2019-02-15 17:08

巴維理在參院過關 回鍋任美國司法部長

2019-02-15 17:08

川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

2019-02-15 17:08

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

達美客機遇瘋狂亂流 俯衝釀5傷

2019-02-15 14:21

影／華人區碰瓷 伺機撲車假摔

2019-02-15 14:20

就是要築牆！ 川普將宣布國家緊急狀態

2019-02-15 14:19

執子之手 黎敏強、潘瑞容64年形影不離

2019-02-15 14:18

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

異地戀修成正果 情人節登記結婚

2019-02-15 13:13

朝夕相處 中餐館同事結連理

2019-02-15 13:12

紐約布魯克林「愛情巷」 浪漫傳說版本多

2019-02-15 13:10

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

不甩川普、麥康諾 聯邦政府要關2火力電廠

2019-02-15 12:18

川普緊急狀態築牆 民主黨法律戰線恐至2020

2019-02-15 11:15

川普胖1.8公斤達肥胖程度 醫師稱健康狀況良好

2019-02-15 11:05

等了10年！紐約州新法 延長性侵受害者訴訟時效

2019-02-15 09:58

川普擬宣布緊急狀態甩開民主黨 就是要蓋邊境牆

2019-02-15 09:52

經濟解析／川普宣布緊急狀態 合法性面臨挑戰

2019-02-15 08:33

「川普」同名狗遭殺害！警澄清要網友莫激動

2019-02-15 08:33

白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42

為築牆籌資…川普將簽開支協議 宣布國家緊急狀態

2019-02-15 06:25

馬納福屢說謊 通俄門認罪協議作廢

2019-02-14 23:55

美前女特工 叛逃伊朗主導網攻

2019-02-14 23:55

曾痛批世銀 川普新總裁人選恐非改革派盟友

2019-02-10 22:35

長大後想實現目標？ 芝大：改用更私密社群媒體

2019-02-10 17:15

再遭性侵指控 維州副州長拒下台

2019-02-10 17:10

維吉尼亞州長諾譚求留任 保證任期內追求種族平等

2019-02-10 17:10

18歲的輕狂要付代價 畢業紀念冊成美政治人物威脅

2019-02-10 17:10

維州種族爭議再起 以40年前的諾譚懲今日之諾譚？

2019-02-10 17:10

收購舊金山地標I.Magnin 鮑選耀：梅西百貨選擇我

2019-02-10 16:47

從工程師跨足地產業 美國灣區傳奇人物「想自己做主」

2019-02-10 16:47

世報辦節稅投資論壇 楊逸凡：企業拿20%減稅有訣竅

2019-02-10 16:23

影／世報辦節稅投資論壇 顧衍時：加州房產仍有增值空間

2019-02-10 16:23
看更多

熱門文章

白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42

為築牆籌資…川普將簽開支協議 宣布國家緊急狀態

2019-02-15 06:25

零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36

傳北京讓步 路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」

2019-02-15 09:29

川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

希望100%擁有蘋果的巴菲特已減碼持股 逢低加碼銀行股

2019-02-15 06:37

性侵六歲女童無罪 因為法官擔心被告「不能成為牙醫」

2019-02-15 20:48

「直升機父母」變多 研究：要怪社會貧富差距擴大

2019-02-15 15:51

越野跑者大戰美洲獅 縫了20多針活命

2019-02-15 17:22

老天鵝！超大甘藍一顆等於兩周份

2019-02-15 11:20

經濟解析／川普宣布緊急狀態 合法性面臨挑戰

2019-02-15 08:33

中美新一輪貿易談判結束！習近平會見美代表

2019-02-15 18:32

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

衛星看得到：洪水挾帶泥沙出海 威脅大堡礁

2019-02-15 10:26

美國報告：病歷恐成為中國勒索美國人的新武器

2019-02-15 22:23

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

影／達美客機高空遇亂流 女乘客頭砸傷濺血送醫

2019-02-15 15:25

中國擬增購半導體解貿易戰僵局 美商懷疑動機

2019-02-15 09:56

「股神」戰友：教新手頻繁進出股市 如引誘年輕人吸毒

2019-02-15 21:05

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

「川普」同名狗遭殺害！警澄清要網友莫激動

2019-02-15 08:33

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

日大阪麻疹疫情升溫 出遊應接種疫苗

2019-02-15 11:41

多空交錯 道瓊指數挫跌逾100點

2019-02-15 06:53

習近平見美談判代表 盼達成互利雙贏協議

2019-02-15 19:17

兒歌也能變神曲！翻唱10餘種語言、25億次觀看的《Baby Shark》是如何辦到？

2019-02-15 08:23

美副總統罕見挑明歐洲破壞伊朗制裁 逼迫退出核協定

2019-02-15 22:30

川普宣布緊急狀態後挪什麼錢築牆？ 不論哪一種都會挨罵

2019-02-15 23:50

中國爆買日本的商機 催生多位華裔日本新創企業主

2019-02-15 15:00

被爆險遭逼宮 川普轟麥凱博：國家之恥

2019-02-15 17:08

川普險遭逼宮！ FBI前代局長爆驚人內幕

2019-02-15 17:08

美中貿易談判卡關 勢走上川習定奪一途

2019-02-15 13:08

不甩川普、麥康諾 聯邦政府要關2火力電廠

2019-02-15 12:18

有突破？中美談了一天 陸媒披露：會場時有笑聲

2019-02-15 11:58

泰國失智婦失蹤8個月 徒步640公里入境雲南被尋獲

2019-02-15 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top