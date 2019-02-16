為蓋美墨圍牆 川普宣布進入緊急狀態

2019-02-16 00:21 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十五日電



美國總統川普十五日以因應南方（美、墨）邊界的國安與人道危機為由，宣布全美進入緊急狀態。 （美聯社） 分享 facebook

繞過國會 取得築牆經費

美國總統川普為了邊境築牆，不惜宣布全國進入緊急狀態，並採取行政措施，以獲得約八十億美元築牆經費。今天他簽署國會兩黨協商達成的政府開支法案，避免聯邦政府再度停擺，但同時宣布全國進入緊急狀態，以繞過國會取得美墨邊境築牆經費。民主黨國會領袖十四日表示，川普此舉嚴重濫用總統職權、藐視法治，國會將捍衛憲法權力。

行政措施調度資金 總額80億美元

川普十五日上午在白宮就南方邊境的國安與人道危機發言；白宮官員稍早透過電話記者會證實，川普決定以行政措施調度不同部門的資金來源支應邊境築牆，總額約八十億美元。

川普原本要求五十七億美元的築牆經費，遭民主黨議員拒絕，以致聯邦政府部分停擺超過一個月；上月廿五日川普終於與國會達成共識，政府得以重啟運作至二月十五日。日前國會兩黨已達成原則性預算協議，其中授權邊境築牆經費為十三點七五億美元，川普若不接受，聯邦政府將再度面臨停擺危機，參、眾院十四日分別通過政府開支法案，送至白宮由總統簽署。

根據美國廣播公司報導，八十億美元中，除了十三點七五億美元，川普透過宣布緊急狀態動用三十五億國防部軍事工程款，另以行政措施，從財政部取得六億，從國防部緝毒計畫獲得廿五億美元。

外界預期川普政府任何繞過國會籌措建牆經費的舉措，都將受到民主黨人抗議，甚至面臨司法挑戰。

白宮發言人桑德斯十四日發布聲明指出，川普將簽署政府開支法案，他也將採取其他行政措施，包括宣布國家進入緊急狀態，以確保能阻止邊境的國安與人道危機。桑德斯表示，川普兌現築牆，以保護邊境與國家的承諾。

在此之前，參院多數黨領袖麥康諾已在國會預告川普的決定。麥康諾說，他與川普通了話，川普將簽署法案，但同時將宣布全國緊急狀態；麥康諾告訴川普，他將支持川普採取的任何行動。

不過，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發布聯合聲明表示，川普若宣布進入國家緊急狀態，是於法無據的行動，嚴重濫用總統職權，且不顧一切企圖轉移川普打破讓墨西哥支付築牆費用承諾的事實。

聲明指出，此舉再次表明川普藐視法治，這並非緊急狀態；川普無法說服墨西哥、美國人民等支付這無效又昂貴的牆，所以試圖規避國會，讓納稅人陷入困境，國會將會捍衛憲法權力。

至於民主黨是否會對川普的緊急狀態令採取法律行動？波洛西表示，將會檢視所有可能選項。