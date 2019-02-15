川普宣布全國緊急狀態 專家：一舉兩得

2019-02-15 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普為了邊境築牆經費，不惜宣布全國進入緊急狀態。（美聯社） 分享 facebook

分析家指出，美國總統川普簽署預算案，同時宣布全國進入緊急狀態，一方面避免聯邦政府再度關門，免得自己支持率再次下滑，一方面補足他要的邊牆經費總額，好對支持者宣稱勝利。

另外，川普透過宣布全國緊急狀態以取得築牆經費，料將引起法律戰，並引發「是否侵害國會預算權」的疑慮。民主黨可能控告川普政府侵害國會預算權。2015年，掌控眾院的共和黨控告時任總統歐巴馬政府的衛生福利部和財政部，未經國會核准，就以執行「可負擔健保法」（俗稱歐記健保）的名義，將政府資金支付給保險公司，法院最後判共和黨勝訴，因為歐巴馬政府侵害國會對預算的控制權。

川普為了爭取邊牆經費，去年12月22日到今年1月25日讓政府關門，事實證明這是害了他自己。美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報1月25日公布民調，川普支持率為37%，是72年來美國總統就任兩年的最低紀錄。

不過，川普也沒法放棄邊牆，他怕保守派基本盤反彈，批評他沒有盡力化解「邊界危機」。川普宣布全國進入緊急狀態，就能把救災和國防設施款項改用來築牆。

國會共和黨人擔心，川普這次開先例，日後民主黨籍總統也能比照，藉由宣布全國緊急狀態繞過國會，把政府經費用在自己認為重要的政策上，例如槍械管制或醫療開支。

最重要的是，川普把救災款項用來築牆的可能性，恐損及災民福祉，因為美國海外自由邦波多黎各2017年9月受瑪莉亞颶風重創，加州去年11月遭到州史上最致命且最具破壞性的野火「營溪大火」肆虐，兩地仍然亟待重建。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員塞拉諾，是眾院撥款委員會資深成員，上月他在推特發文說：「把救災經費偷來築牆，豈只譴責就能了事，我會全力阻止這種事發生。」

分析家說，川普有意拿救災款築牆，凸顯他為了實現競選承諾，不惜代價。